Sainz: "Todavía no he podido sentir el coche de 2018"

En Renault tenían previsto que Carlos Sainz rodará por la mañana y Nico Hülkenberg por la tarde, pero debido al mal tiempo y que no iba a haber parón para comer, decidieron mantener al español todo el día encima del RS18.

El protagonista, Sainz, salió a rueda de prensa tras acabar la sesión del martes. “Parece mentira que estemos en Barcelona, este frío nos está sorprendiendo a todos. Yo tengo ingenieros que sabían hace dos semanas que iba a nevar, es curioso”, decía el piloto en Barcelona.

Sobre la segunda sesión, decía: “Bien… pero poco que aprender, la palabra test no existe, no está habiendo test como tal. Por mucho que pruebes, no aprendes nada, los cinco grados que hacen aquí frente a los 40 que habrá en Australia o 25 que puede haber aquí la semana que viene te cambia todo: el coche, los neumáticos, la aerodinámica”.

Carlos, desmotivado por culpa de la climatología: “No he visto los tiempos hoy, ni a cuanto me he quedado, porque cada vez que salgo es un coche diferente, se comparta de una manera diferente, pero la sensación no es mala, queda mucho por poner a punto. Solo me han venido bien las 65 vueltas para prepararme físicamente, todavía sigo cambiando cosas del volante, el asiento, los pedales”, confesaba el madrileño.

"La semana que viene podré ir rápido, estoy seguro"

Sobre lo que veremos en el Mundial de 2018, Sainz opina como muchos aficionados: “Este año las cosas van a estar muy parecidas, nos apretaremos un poco, pero todo seguirá más o menos igual”Nico Hülkenberg si ha hablado positivamente sobre el RS18, Sainz da la razón evidente: “Él tuvo la suerte de tener la pista a una buena temperatura y pudo empezar a notar cosas. Yo, por mi parte, todavía no he notado realmente el coche de 2018, pero no estoy preocupado. Sé que la semana que viene lo voy a notar y lo pondré a mi gusto e iré rápido”.

Sobre su integración en el equipo, el ex de Toro Rosso comenta: “Me siento más parte del equipo, hacer las cuatro carreras del año pasado me permite mejor base para este año. En diciembre estuve en la fábrica comentado todo lo que me gustaría cambiar y mantener. Confío en estar más cómodo dentro del equipo, contento y con muchas ganas”.

McLaren ya ha tenido un sobrecalentamiento de motor este martes, pero Sainz confía en el motor: “Confió mucho en el trabajo que ha hecho Renault, si ves los kilómetros de los equipos que llevan motor Renault, parece que están avanzando en fiabilidad”.

A Sainz le gustaría tener un día más de test por el mal tiempo: “Es difícil poner a todos de acuerdo, por mi parte, prefiero lo que el equipo prefiera. A nivel personal, cuanto más se ruede, mejor”. Por otro lado, el Twitter oficial de Baréin decía que en su circuito no pasarían cosas como la que se han visto en el Circuit en cuanto al tiempo. Sainz opina: “Me encanta Barcelona y hacer test aquí. Simplemente hemos tenido mala suerte, aquí no suele nevar en febrero”, finalizaba Carlos Sainz.