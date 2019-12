Resumen día 6 test pretemporada de Fórmula 1 2018

18:00 ¡Se acaba la sexta jornada de test de pretemporada en Montmeló! En unos minutos la crónica en nuestra web. Gracias por seguirnos un día más.

17:56. ¡BANDERA ROJA! Leclerc se ha salido de pista.

17:54. Hartley mejora su tiempo y se pone 5º al marcar un 1:19.823.

17:50. Alonso ha regresado a pista y ya lleva 2 vueltas.

17:48. RAI entra a hacer una parada y los mecánicos desmontan el morro y se quedan mirando esa zona, optando por un cambio de morro aunque Kimi vuelve al garaje.

17:45. Hülkenberg ha superado el número de vueltas que ha dado su compañero esta mañana y ya se acerca a las 100. El alemán lleva 94.

17:41. Los equipos que menos han rodado en el día de hoy han sido Haas y McLaren. Los norteamericanos llevan 65 vueltas y Romain Grosjean está en pista en estos momentos.

17:38. En Red Bull están dedicando estos últimos 30 minutos en hacer prácticas de pitstop.

17:30. Sirotkin vuelve a pista, mientras Valtteri Bottas pasa por meta por 70 vez esta tarde.

17:25. Red Bull vuelve a practicar los pitstops con ricciardo que inmediatamente vuelve a pista. Leclerc se ha metido en el garaje y ya lleva 153 vueltas.

17:21. Ricciardo entra en boxes, hace una parada y regresa a pista.

17:12. Hartley regresa a pista con el Toro Rosso. El piloto de los de Faenza lleva 93 vueltas en el día de hoy. Ayer su compañero tan solo puedo dar 54 vueltas.

17:05. Hulkenberg y Leclerc entran a boxes, aunque el de Sauber inmediatamente después vuelve a pista.

17:01. Y después de estar una hora en el garaje, Sirotkin regresa a pista con el Williams.

16:50. El Ferrari regresa a pista. RAI es uno de los pilotos que menos ha rodado esta tarde.

16:47. Ocon es otro de los pilotos que sobrepasa la barrera de las 100 vueltas. El francés ya lleva 108, el máximo número de vueltas que ha conseguido Force India en un día esta pretemporada.

16:41. Bottas vuelve a mejorar ligeramente su crono. 1:18.560 para el finlandés.

16:40. Ahora mismo en pista tenemos a Leclerc, Hülkenberg, Hartley, Ricciardo, Bottas. Faltan el Ferrari, el Williams, el Haas y el McLaren.

16:34. Leclerc regresa a pista y es el segundo piloto que más ha rodado con un total de 132 vueltas hasta ahora.

16:30. En Ferrari hacen una práctica de pitstop y meten a Kimi en el garaje.

16:29. Bottas mejora su tiempo marcando un 1:20.643.

16:27. Y tras estar un rato en el garaje después de la simulación de carrera, Ricciardo vuelve a pista.

16:23 Y también regresa Bottas a pista. El finlandés lleva 37 vueltas. No podrá alcanzar a su compañero, que antes de bajarse del coche ha dado 90 vueltas al trazado.

16:22. Hartley regresa a pista después de haberse quedado parado a la salida del pitlane.

16:20. Faltan menos de horas para que acabe la sexta jornada de test y McLaren no ha vuelto ha salir desde su problema esta mañana.

16:18. Kimi mejora su tiempo y se coloca noveno con un 1:20.520.

16:17. Poco a poco la pista se vuelve a ir llenando. Esteban Ocon sale a pista con el Force India.

16:14. Ferrari sale nuevamente a pista y apoyo de sus aficionados no les falta!

16:10. Hülkenberg también está haciendo una simulación de carrera en estos momentos.

16:06. En pista ahora mismo solo se encuentra Nico Hülkenberg que ya lleva 51 vueltas.

15:59. En Red Bull dan por finalizada la simulación de carrera. El australiano vuelve al garaje.

15:57. Ricciardo entra en boxes para hacer su segunda parada de la simulación de carrera.

15:55. Bottas regresa a pista y el finlandés ya acumula 31 vueltas.

15:47. RAI vuelve a mejorar su tiempo y baja al 1:20.600.

15:44. Räikkönen ha podido salir a pista esta tarde después de encontrarse indispuesto por la mañana. El finlandés lleva 4 vueltas y ha marcado un tiempo de 1:21.094.

15:41. El Williams se queda parado nada más entrar al pit-lane.

15:34. En Red Bull están haciendo una simulación de carrera con Ricciardo.

15:30. En pista ahora mismo tenemos a Ricciardo, Sirotkin, Leclerc y Ocon haciendo tandas largas.

15:27. Ligera bandera roja en pista causa por Harltey que se ha quedado parado a la salida del pitlane

15:10. El trabajo de Renault esta tarde se está centrando en hacer long-runs, HÜlkenberg no está yendo a por un tiempo competitivo.

15:03. Ricciardo sale a pista con el Red Bull y Ocon con el Force India. RIC tiene el tiempo más rápido actualmente, y OCO ha llegado a ser el más rápido a media mañana.

14:58. Ahora mismo solo tenemos a Hartley en pista.

14:43. Nico Hülkenberg también ha salido ya con el Renault. Veremos si el alemán puede dar el mismo número de vueltas que su compañero esta mañana.

14:38. Leclerc también está ahora mismo rodando por el Circuit. El monegasco lleva un total de 81 vueltas en esta jornada.

14:35. Después de la hora de comer, se han subido al coche Bottas, que está en pista y Sirotkin.

14:34. Después de parón para comer, Carlos sainz ha hablado con la prensa. En un ratito tendréis todo lo que ha contado el español en nuestra web.

13:34. Mercedes anuncia que se van a comer. Valtteri Bottas se subirá por la tarde al W09.

No ‘official’ lunch break today, but we’re calling a quick timeout



90 laps for @LewisHamilton this morning. Let’s see if @ValtteriBottas can get close to that number this afternoon #DrivenByEachOther #F1Testing pic.twitter.com/F1pFw6u9PP