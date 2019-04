Entrevista. Eric Granado: "Va a ser un año muy duro porque el Mundial no es fácil"

Eric Granado comenzó a ir en moto a los seis años en su ciudad natal, Sao Paolo (Brasil), pero las oportunidades para los pilotos de motociclismo allí eran poco profesionales, más bien como un divertimento para los niños. Eric lo reconocía así: "Si hubiera seguido en Brasil no hubiera llegado a ningún lado".

Estando en contacto con Álex Barros, que llevaba a su hijo a competir a España, le surgió la idea de probar suerte, y eso fue lo que le llevó a competir en Campeonatos de España. Comenzó en MiniGP, siguió con pre 125cc, 125cc, Moto3... y así sucesivamente hasta llegar al CEV donde sus resultados le hicieron de trampolín al Mundial. Debutó en 2012 y pasó dos temporadas más en la categoría Moto3, hasta 2014, pero las circunstancias de este deporte lo llevaron de nuevo al FIM CEV.

Tras ello pasó tres temporadas en el Europeo de Moto2 con el Promoracing, bajo las órdenes de Raúl Jara, su jefe de equipo y en la tercera y la que fue su despedida consiguió cumplir un sueño, "escuchar el himno de Brasil en el Europeo de Moto2". Fue en Valencia, en la última carrera de la temporada en la que se proclamó oficialmente campeón.

Celebrando el Campeonato con Raúl Jara. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

Granado no se considera referente brasileño en el mundo del Motociclismo pero la realidad es que sí lo es. Ha sido el primer piloto de nacionalidad brasileña en conseguir ganar el título Europeo del FIM CEV Repsol, y ahora pone sus pies de nuevo en el Mundial. El equipo que le tiende la mano es el Forward Racing, equipo suizo que también contará en las filas de Moto2 con Stefano Manzi, y así Eric Granado vuelve por todo lo alto al Mundial. En 2018 también volverá a competir en el Campeonato de Brasil, del que es campeón. Compaginándolo con el Mundial correrá algunas carreras.

Pregunta. Cerró la temporada del Europeo de Moto2 como primer clasificado, ¿cuando empezó el Campeonato esperaba ese resultado?

Respuesta. Sí, empecé la temporada pensando en el título, el año anterior empezamos muy fuertes pero se nos fue el título a mitad de la temporada y la pasada no empecé tan fuerte, en Albacete hice el quinto puesto, y luego la cosa se fue arreglando y conseguimos las dos victorias en Cheste, que nos dio bastante vida, y a partir de ahí estuve en el podio todas las carreras. Al final cuando uno tiene ganas de ganar desde el principio, si se trabaja bien lo puede llegar a conseguir o llegar muy cerca.

P. ¿Le gustaría agradecer a alguien en especial por su apoyo en el Europeo?

R. Dar las gracias al Promoracing por creer en mí desde 2015 y a todos mis sponsors, a mi familia y a Dios también, porque nunca he dejado de creer, y este título es algo muy especial para mí, porque soy el primer brasileño en la historia de ganarlo y eso es espectacular.

P. Nueve podios, seis victorias y un total de 226 puntos en las once carreras disputadas, ¿cuál cree que fue la clave que le llevó a obtener tal número de éxitos?

R. La clave ha sido creer que podíamos, ante situaciones difíciles, por ejemplo en Barcelona hice un séptimo pero en Valencia le dimos la vuelta y eso nos dio mucha fuerza para seguir y creo que la clave fue el resultado de la segunda carrera en Aragón.

P. En el Gran Premio de Valencia en 2017 compitió con su equipo, el Promoracing, como wild car y finalizó 17º por delante de pilotos que llevan años en el Mundial. ¿Cómo fue la experiencia de volver al Mundial tras tanto tiempo sin competir allí? ¿El resultado le dejó buen sabor de boca?

R. Fue especial, volver al Mundial siempre es muy bueno. Estuve tres años fuera y no mola nada estar fuera de este mundo, y más cuando tienes la capacidad de estar ahí y ser competitivo, pero creo que hemos vuelto en el momento correcto. Esta última carrera allí junto con el Promoracing fue un regalo después de tanto tiempo de trabajo y la verdad es que me esperaba más, estoy mal acostumbrado a estar siempre delante, aunque está claro que el Mundial tiene nivel muy alto, la moto es diferente y el motor, la electrónica, las gomas... En carrera salí bien, pagaba un poco de novato e intentaba pelear con los que estaban ahí y perdí mucho tiempo con eso, la moto tampoco estaba al 100% y no conducía cómodo. Se me hizo larga la carrera, eran nueve vueltas más que en el CEV y eso se nota mucho en el físico, pero me vino bien para saber qué tengo que preparar para la pretemporada.

P. Tras dicha carrera suma 43 Grandes Premios como piloto mundialista, que sumados a los años que ha competido en el CEV le dan una experiencia valiosa, ¿qué destacaría de su evolución como piloto tras toda su carrera deportiva?

R. La verdad es que he tenido muchos altos y bajos en el Mundial, cuando llegué allí era muy prematuro, era muy joven, pero luego en 2013 y 2014 con la Moto3 sí que acabé entre los diez primeros en alguna carrera, hice puntos. Sobre todo han sido buenos los tres años que hice en el CEV y el último fue el mejor de mi vida, tanto deportivamente en Brasil como en Europa. Corrí también con una Superbike allí en Brasil y allí he sido primero así que fue un año redondo.

Siempre con Brasil por bandera en el corazón, así se despidió del FIM CEV. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

P. ¿En 2018 competirá en el Campeonato de Brasil?

R. Sí, no voy a correr todo el Campeonato, correré en algunas carreras. Me vino muy bien correr ahí, sobre todo para los sponsors, ahora la gente me conoce mucho más que antes y eso es muy importante, el deporte allí crece mucho cada año y a las carreras que pueda ir y que no me coincidan con el Mundial yo iré. Al final es como un entreno para mí, va a ser cansado para mí pero yo ya estoy habituado, llevo ya muchos años haciendo eso y cuanto más esté encima de la moto, mejor.

P. Vuelve al Mundial de la mano del Forward Racing, ¿cómo surge la oportunidad?

R. Desde que terminé las dos carreras en Cheste ya me empezaron a llegar algunas propuestas del Mundial, los equipos quieren pilotos ganadores y contactaron conmigo, estuvimos hablando y yo creo que esta fue la mejor opción, un pack de equipo, profesionales y moto. Son un equipo muy competitivo, tienen unas buenas moto y técnicos y eso lo valoro mucho. Después de la victoria en Aragón firmé el contrato y qué mejor manera de celebrar cinco victorias que consiguiendo un contrato para el Mundial.

P. Tras probar la Kalex 2018 con la que competirá, ¿hay algo a lo que le cueste más adaptarse?

R. Es una moto más nueva que la que he llevado, tiene horquillas y suspensiones diferentes, pero la verdad es que me sentí muy cómodo en las primeras pruebas.

Durante los primeros test pretemporada. Foto: Forward Racing.

P. ¿El equipo le ha marcado algún objetivo a cumplir? ¿Cuál es el suyo?

R. No, de momento me han dicho que dé lo mejor de mí y lo que venga bienvenido será, han visto el trabajo que hice en el CEV, han visto que soy rápido y competitivo y yo lo único que le puedo pedir a ellos es que me den el mejor material, el mejor trabajo humano y yo seguramente voy a dar lo mejor de mi parte y los resultados vendrán. Yo no puedo decir aún un resultado, al final eso se va viendo y entonces no hay ningún objetivo aún.

P. De los circuitos que conforman el Mundial, ¿a cuál es el que más ilusión tiene por ir?

R. Yo conozco casi todos, menos Austria y Tailandia y el que más me gusta es Mugello, en Italia, para mí es espectacular.

P. ¿Cuáles cree que serán los pilotos del Mundial que despuntarán en 2018 en su categoría?

R. Bueno, seguramente Oliveira y Márquez estarán delante y creo que también Bagnaia y puede ser que Binder y Pasini también estén muy fuertes. Yo creo que esos son los cinco que estarán siempre delante, pero la Moto2 siempre es muy competitiva y puede venir un piloto que esté décimo... Hay pilotos que vienen de MotoGP, como Barberá y Lowes, y otros que suben como Mir, que puede ir bien, eso es una incógnita. Todos van a ir muy rápido como siempre, Moto2 es muy apretado, sobre todo en qualys, y en carreras luego se distancia mucho. Seguro que va a ser un año muy duro para mí porque el Mundial no es fácil, pero voy a aprender mucho, esto lo tengo muy claro.