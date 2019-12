Guía VAVEL MotoGP 2018: Thomas Luthi, de veterano en Moto2 a rookie en la reina

La temporada 2018 ha sido la elegida por Thomas Luthi para cruzar la frontera camino a MotoGP. El piloto de Linden llegó al Mundial allá por 2002, aunque no fue hasta la siguiente temporada cuando completó un curso entero en la categoría 125cc y se proclamó Campeón del Mundo en 2005. Cambió a la antigua categoría de 250cc en 2007 y vivió el cambio de la dos tiempos a la nueva categoría, Moto2, en 2010. Siete cursos después y con 45 podios a sus espaldas y los dos últimos años proclamándose Subcampeón, llega el momento de pasar al siguiente curso y lo hará con el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS como equipo tutor.

Moto2, la despedida

En 2016 se quedó con la miel en los labios, terminando el curso con el Subcampeonato y afrontó 2017 con podio en los tres primeros Grandes Premios, Qatar, Argentina y América. El final de la temporada no fue el deseado y quizá la lesión que sufrió durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia le pudo costar el Campeonato, del que tuvo que retirarse a falta de dos carreras por disputar y con Morbidelli como líder de la general pero a pocos puntos de su alcance.

Un total de diez podios en las dieciséis salidas, entre los cuales tres fueron terceras posiciones, cinco segundas y dos victorias son las notas finales del suizo. Así se despide Thomas de la que ha sido su asignatura favorita hasta ahora, con los mejores resultados de toda su carrera deportiva, aunque con la espina clavada de no haber ganado ningún Campeonato de Moto2.

El último podio, en San Marino, Foto: www.tomluethi.ch

Primeros pasos con la MotoGP

Tras perderse los primeros test de Valencia y Jerez debido a la lesión su primera toma de contacto con la Honda RC213V fue en Sepang sobre mojado, y decidió centrarse en la moto para coger feeling y mejorar los cronos en cada jornada "tratar de entender la moto, comprender bien los neumáticos y después buscar la manera de sacar lo mejor de ambas cosas para mejorar los tiempos". 157 vueltas pudo dar en los tres días de pruebas, con primera caída en la categoría incluida "También he sufrido mi primera caída en MotoGP, cuando he perdido la rueda delantera entrando en la curva cuatro. Casi la salvo, pero después se ha ido de atrás y me he caído. Así que ahora también sé lo que es caerse.”

Luthi durante los primeros test pretemporada en Sepang, Foto: www.tomluethi.ch

El circuito Buriram en Tailandia fue la segunda vez que Luthi subía a la Honda 2018, trazado nuevo y máquina prácticamente sin estrenar ni dominar. Las primeras tandas no se sintió demasiado cómodo y tuvo que volver a configuraciones anteriores para hacerlo, una decisión que le sirvió para acercarse más a los tiempos de los pilotos más rápidos "Hemos decidido dar un paso atrás con la moto, tratando de sentir mejor los cambios en la puesta a punto y ha sido interesante. Casi al final del día he comenzado a sentir mejores sensaciones con la rueda delantera y eso me ha ayudado mucho, porque me ha permitido ir un poco más rápido y acercarme más a los de delante."

La última parada de test pretemporada fue en Qatar, tierra inaugural del Mundial por excelencia, allí Thomas no logró hacer buenos tiempos y en la tabla combinada de los tres días de pruebas fue el único en rodar en 1'56, el resto lo hicieron un segundo o dos por debajo de su crono.

Así pues, Luthi se encuentra preparado para su primera temporada en la categoría reina y durante la presentación del equipo el pasado día 5 de marzo, declaraba no tener objetivo claro aún, ya que de momento centra sus esfuerzos en conocer la Honda: “es genial haberme unido al equipo Estrella Galicia 0,0 – Marc VDS Racing. He encontrado un equipo muy profesional. Para mí es muy importante saber que todo está bajo control en el box, es una de las claves del éxito. Todavía es demasiado pronto para saber cómo irá la temporada porque estamos trabajando en un montón de apartados a la vez. Todavía estoy conociendo la moto y no quiero marcarme otros objetivos de momento”.

Vídeo debut en los test de Sepang.

A lo largo de toda su carrera deportiva como piloto mundialista ha competido con Honda, Aprilia, Moriwaki, Súter y Kalex, en su salto a MotoGP vuelve a sus comienzos con la Honda del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, una experiencia en cuanto a variedad que le dará cierta ventaja respecto a los demás y podrá conocer los fallos o puntos débiles de sus rivales en pista.

Como rivales Luthi contará con Morbidelli, uno de los que más conoce, también el resto de rookies de la categoría que como él dan el salto a la categoría reina, como son Xavier Simeón, Takaaki Nakagami y Hafizh Syahrin.

Franco Morbidelli, vigente Campeón del Mundo de Moto2, pasa de ser uno de sus máximos rivales en pista a compartir box y primer año en la categoría reina, ambos tendrán que ofrecer su ayuda al otro y dejar de un lado las temporadas en las que se seguían muy de cerca como objetivos en Moto2. Vivirán juntos sus primeras carreras en la categoría en su estreno como pilotos de la parrilla de MotoGP.

Luthi y Morbidelli, de rivales en pista a compañeros de box. Foto: www.tomluethi.ch

Conclusión

Y es que no todos los pilotos pueden decir que cuentan con 15 años de experiencia en el Campeonato del Mundo, 57 podios, 12 poles, 15 vueltas rápidas en carrera, y un Campeonato del Mundo. Sin lugar a duda, es una de las partidas de Moto2 más perseguidas y esperadas y falta ver la adaptación del piloto de nuevo a la Honda y sus primeros resultados para ver si supera el curso o no con aprobado.