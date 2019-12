Ferrari vuelve a dominar y los españoles vuelan en el último día de test

Y llegó el último día de la pretemporada de Fórmula 1 de 2018. Después de ocho intensos días de pruebas en los que el tiempo ha jugado más de una mala pasada, los equipos apuran las últimas horas para probar todo antes del Gran Premio de Australia. Las condiciones de pista de esta mañana han sido las mejores que se han visto durante la pretemporada y los equipos lo han aprovechado.

Ferrari ha vuelto ha ser el equipo más rápido, aunque Kimi Räikkönen no ha mejora el tiempo que consiguió en la jornada de ayer su compañero. Mercedes ha sido uno de los equipos que más ha rodado esta mañana. Lewis Hamilton se subía al W09 por última vez antes de Melbourne y el inglés no ha desaprovechado el su tiempo en el coche. El vigente Campeón del Mundo ha dado 97 vueltas. Mercedes, de momento, no ha intentado hacer vueltas rápidas.

La mañana ha sido un desastre para los pilotos españoles. Fernando Alonso ha causado la primera bandera roja del día cuando solo llevaba siete vueltas. El asturiano se ha parado exactamente en el mismo sitio donde tuvo el problema em miércoles. Desde McLaren han informado que tendrían que cambiar el motor del MCL33, ya que, parece ser, que esta vez ha habido un problema con el turbo del motor Renault.

La mañana tampoco le ha ido mejor a Carlos Sainz. El madrileño es el piloto que menos ha rodado, tan solo ha dado 4 vueltas. Desde Renault han informado que Sainz ha tenido un problema con la caja de cambios y han tenido que sustituirla. Charles Leclerc tampoco ha tenido mejor suerte. El rookie iba en vuelta rápida cuando ha perdido el coche en la curva 11, causando la segunda bandera roja del día. El piloto monegasco ya no ha vuelto a salir a pista y ha reconocido su error a través de su cuenta personal de Twitter.

Very happy about the pace. But pushed too much, spun and touched the wall a little bit. Stupid to do that at this time of the day, I will learn from it. Hopefully back on track soon. pic.twitter.com/w9gIHXZE7n