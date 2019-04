Entrevista. Jaume Masiá: "Si no subía este año era el último en el mundo de las motos"

Jaume Masiá vivirá su propio sueño a sus diecisiete años y después de nueve de ellos dedicados al motociclismo desde que comenzara a correr con la Cuna de Campeones. El de Algemesí ha pasado por campeonatos territoriales como el Mediterráneo y por campeonatos nacionales como el FIM CEV Repsol, también pasó por la Red Bull Rookies Cup en 2014.

Desde que llegó al CEV en 2015 con el Team Junior Estrella Galicia 0,0 en la categoría de Moto3 cosechó buenos resultados, siempre con el lastre en la moto debido a su peso como hándicap. Durante el primer año quedó quinto en la general con 107 puntos y en el segundo lo hizo 15º, con sólo 34 puntos. De las doce carreras a disputar sólo pudo correr en la mitad, debido a caídas, cerrando así una temporada para olvidar.

En 2017 firmaba con la Cuna de Campeones, la escuela que le formó desde bien pequeño ahora contaba con su propio equipo en el CEV y contaron con un "viejo alumno". El dorsal número 5 dio al equipo valenciano grandes resultados y subió a podio seis ocasiones, dos terceras posiciones, dos segundas y dos victorias, en las doce carreras que conformaban el calendario del Mundial Junior. Así se hizo con el subcampeonato sumando 142 puntos al casillero general.

Durante los libres de la última cita del Mundial Junior. Foto: Rocío Hellín Cano.

Su fichaje con la Cuna no era casualidad y vio en ellos su última oportunidad para que "le vieran" y poder subir al Mundial, y así fue, como cuando buscas algo y crees que nunca va a llegar y cuando vas a tirar la toalla porque no tienes fuerzas ni recursos llega alguien y te da la oportunidad que llevas toda una vida de dedicación esperando, así como un rayo de luz en un camino lleno de oscuridad. Esta es la historia de un luchador nato que va a dar guerra a los del Mundial, nos lo cuenta en exclusiva con todo lujo de detalles.

Pregunta. Defínase como piloto y díganos sus puntos fuertes y débiles.

Respuesta. Agresivo cuando tengo que serlo frenando, pero a la vez suave y constante. Mi punto débil es el agua, eso seguro y el fuerte la constancia.

P. Al principio de la temporada en el CEV se marcaba el objetivo de finalizar primero, no terminó la temporada como esperaba, ¿qué cree que le faltó para cumplirlo?

R. En poner tres ceros al final, si no era por mí era por otro, pero al final tuvimos muchos ceros y fue por esto, porque al final el resto de carreras estábamos si no en el pódium en el top5 y eso al final fue lo importante.

P. ¿Cuál fue la carrera más dura y cuál la que mejores momentos le ha dejado su última temporada en el FIM CEV?

R. La que mejores momentos me dio fue la de Aragón, que fue la que conseguí ganar después de no tenerlo tan claro el sábado, porque salía el noveno, y al final en carrera todo salió como más o menos esperaba. La carrera más dura fue la primera de Cheste, porque no teníamos a lo mejor la puesta a punto a nivel de chasis y a lo mejor eso me perjudicó lo suficiente para no estar al 100% mentalmente.

P. Debutó en el Mundial en el Gran Premio de Austria, sustituyendo a Darryn Binder, ¿a qué cree que se debe que el Platinum Bay se fijara en usted?

R. Al final los que me llamaron fueron los de KTM, no fue el equipo quien me llamó. Se fijaron en mí porque era la segunda KTM del FIM CEV y me dijeron que ya me llevaban siguiendo bastante tiempo y que les gustaba y bueno, que preferían darme la oportunidad a mí y saber cómo era como piloto que a otro.

Celebrando su última victoria en el Mundialito, en Cheste. Foto: Rocío Hellín Cano.

P. Hizo una gran carrera, finalizando noveno y dando una gran lección de rookie a pilotos con experiencia mundialista, ¿cómo recuerda la carrera y el momento de pasar a pilotos más experimentados vuelta tras vuelta?

R. Bueno, la verdad es que fue una locura. Disfruté mucho y bueno, la verdad es que adelantar a pilotos que no esperaba fue una motivación que después he usado muchas veces. Al final son pilotos como yo, lo único que tienen es más experiencia, más años, y este es el único paso que tienen por delante de los del CEV.

P. Repitió experiencia en Gran Bretaña, San Marino y Aragón volviendo a ocupar la moto del piloto sudafricano, ¿le dejaron los resultados posteriores a Austria con mala sensación?

R. No, ninguna, al final en Gran Bretaña, que era un circuito nuevo para mí, me quedé a 0,4 del récord del circuito y salí perjudicado por una mala estrategia de cronometraje y cuando estaba remontando posiciones me caí. Luego en Misano hice décimo, que está súper bien en una carrera tan complicada y en Aragón tuvimos muy mala suerte porque hicimos una buena vuelta para colocarnos decimoprimeros pero por exceder menos de medio metro los límites de la pista nos penalizaron la vuelta, dejándome decimonoveno, pero por ir despacio en tres parciales me mandaron penúltimo. Esto no lo entendí porque había mucha gente que había ido despacio, es más, hicieron una convocatoria y éramos más de 23 pilotos sancionados pero solo sancionaron a cuatro y fue una faena después de todo el trabajo. Salí y quedé primero de mi grupo, rodando a tiempo de cabeza, pero cuando me quedé sin rebufo no pude seguir remontando.

P. ¿Entraba en sus planes ir este año al Mundial?

R. Sí, pero no. Es lo que yo esperaba porque este año era una apuesta muy seria, si no iba este año sería mi último año, así que ya me valía hacerlo bien para que me viesen. Yo creía que tenía potencial para ir al Mundial lo que pasa es que al final, por ejemplo lo del Estrella Galicia no salió todo lo bien que esperábamos, pero yo porque no saliera bien con ellos no me di por vencido y este año si no subía era el último en el mundo de las motos, al final la suerte nos ha tocado y se ha alineado todo para que pudiéramos debutar en Austria y saliéramos muy bien. Este es un mundo muy caro, por desgracia, y esta era la última oportunidad que teníamos.

P. Va a compartir equipo con Marcos Ramírez, que finalizó la temporada del Mundial Junior en 2016 en una posición en la general similar a la suya, ambos sois jóvenes y con mucho talento demostrado, ¿cree que van a ser uno de los equipos punteros de 2018?

R. Claro que sí, yo este año voy con el objetivo de aprender, no tengo ninguna meta, y él estará luchando por las primeras posiciones en todas las carreras. Y bueno, a ver si tengo un poquito de suerte y puedo aprender y luchar con él.