Guía VAVEL F1 2018: Alfa Romeo Sauber, un acuerdo con altas expectativas

Sauber ha llegado a un acuerdo con Alfa Romeo, el fabricante italiano, que regresará a la Fórmula 1. Tras este acuerdo de colaboración técnico y comercial, Sauber seguirá utilizando motores y cajas de cambio Ferrari, aunque actualizados. Los pilotos oficiales para esta temporada serán Marcus Ericsson y Charles Leclerc.

El desastre de Sauber en 2017

Pascal Wehrlein y Marcus Ericcson fueron la temporada pasada los pilotos oficiales del equipo, que terminaron en la décimo octava y la vigésima posición, respectivamente. Sauber no comenzó bien la temporada pasada, ya tenían las expectativas bajas incluso antes de comenzar. El equipo con sede en Suiza utilizó el mismo motor que en la temporada 2016, por ello, sabían que iban a estar a la cola del grupo. Aun así, no se rindieron e intentaron luchar en la parte media de la tabla. El equipo no tenía muchas opciones desde el principio de la temporada y sus pilotos sabían que partían con una gran desventaja.

Ericsson no consiguió ningún punto en toda la temporada, aunque valoraba el trabajo del equipo. Antes del parón de verano, todo era un desastre para la escudería: estaban a más de un segundo por vuelta del coche de delante. El piloto alaba la decisión de no rendirse que su equipo tomó, además de seguir trabajando para mejorar el monoplaza. Un punto positivo del equipo fue que supieron centrarse en el chasis cuando sabían que la unidad de potencia no funcionaría y esto es algo que el piloto sueco resalta. Sin embargo, en las cuatro últimas carreras supieron recomponerse y superar a algunos equipos, por ello prefieren quedarse con lo positivo.

Por su parte, Wehrlein consiguió los cinco puntos que la escudería suma en el casillero. Sus mejores resultados fueron la octava posición en el Gran Premio de España y la décima en el de Azerbaiyán. En alguna ocasión se vio superado por su compañero de equipo, pero, finalmente, fue el único que consiguió que Sauber puntuara. Se tuvo que enfrentar a un coche lento, tanto en curvas como en recta, aunque en las últimas citas del Mundial pudieron acercarse a Toro Rosso y Haas. A pesar de sus esfuerzos en la pasada temporada, Wehrlein ha sido sustituido por Charles Leclerc, y él será piloto de pruebas de Mercedes.

¿Cómo ha sido la pretemporada de Alfa Romeo Sauber?

Con la presentación del C37, Sauber pretende iniciar una nueva etapa y dejar atrás los malos resultados de la pasada temporada. En la primera semana de pretemporada, la unión entre Alfa Romeo y Sauber, ha empezado con buen pie. En esta primera semana, el objetivo era asegurarse de que el coche es fiable y, de momento, así ha sido. El Sauber no ha tenido demasiados problemas importantes, pero tampoco han podido rodar todo lo que les hubiera gustado por el tiempo. Saben que tienen que seguir trabajando duro para salir de la última posición en la que se encuentran.

En la segunda semana de test, los Sauber no consiguieron salir de las últimas posiciones de la tabla, excepto el tercer día, que Ericsson consiguió el séptimo mejor tiempo. Aun así, el jefe del equipo considera positiva la pretemporada, cree que el C37 está respondiendo y sus pilotos se están adaptando muy bien a él. Por otro lado, Leclerc admitió que algunos errores fueron suyos y no del monoplaza, como las salidas de pista; por tanto, espera no cometer los mismos fallos cuando comience la temporada y lograr buenos resultados para el equipo. Todo el equipo, desde los pilotos hasta los ingenieros, tienen buenas expectativas y aseguran que están preparados para afrontar el Gran Premio de Australia.

¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades?

Con la presentación del nuevo monoplaza, Sauber quiere superar las debilidades que les atormentaron en la pasada temporada. Su principal problema era el chasis y la aerodinámica, especialmente en la segunda parte de la temporada, cuando muchos opinaban que debían rendirse. Muchos también apuntaban al motor, ya que en 2017 utilizaron la misma unidad de potencia que en 2016, aunque desde Sauber insistían que ese no era el problema; aunque sí les hacía perder un par de décimas.

Desde la escudería suiza esperan convertir todas las debilidades de la pasada temporada en puntos fuertes. Lo más significativo es la unidad de potencia Ferrari, que ya la tenían en la pasada temporada, aunque este año estará actualizada, por lo que se espera que tendrán una mejora considerable. Además, la tapa motor ha adelgazado, al igual que la parte inferior, algo significativo de cara a la aerodinámica. Con todas estas modificaciones, más radicales que las del C36, esperan tener más oportunidades, aunque también aseguran que no serán las únicas, ya que a lo largo de la temporada está previsto que se introduzcan nuevas mejoras aerodinámicas.

Por otro lado, uno de los aspectos en los que han tenido más problemas es en la incorporación del halo, debido a los siete kilos de titanio que están en una zona muy elevada del monoplaza. Fuera de los aspectos técnicos, la incorporación de Charles Leclerc será importante para el equipo, ya que ha demostrado su inmenso talento en categorías inferiores.

¿Con quién lucharán la próxima temporada?

Esta temporada, Sauber quiere salir de la última posición en la que se encontraban el año pasado, muy cerca de McLaren y Haas. Los de Woking parece que serán mucho más competitivos y serán capaces de escalar posiciones en la tabla; por lo que Haas será su rival directo, aunque es probable que Sauber gane este enfrentamiento por las mejoras que se prevén con el motor Ferrari.

Toro Rosso es la otra escudería que ocupaba los últimos puestos de la tabla en 2017 y, aunque aun no se sabe a ciencia cierta la posición que ocuparán esta temporada, todo indica a que el motor Honda será fiable y conseguirán pelear en la parte media de la tabla e, incluso, podremos ver enfrenamientos con Alfa Romeo Sauber.

¿Cómo llegan los pilotos al comienzo de la temporada?

Marcus Ericsson y Charles Leclerc serán los pilotos oficiales de la escudería esta temporada, ambos son pilotos jóvenes que afrontan con mucha ilusión la nueva temporada, ya que uno de los principales objetivos del equipo es darle la oportunidad a jóvenes promesas. Ericsson lleva en Sauber desde 2015, mientras que esta es la primera temporada de Leclerc en la máxima categoría, aunque estaba en el programa juvenil de Ferrari. Con tan solo 20 años, es el campeón más joven de la Fórmula 2.

Ericsson fue el encargado de subirse al Sauber el primer, tercer y cuarto día de pretemporada. En la primera jornada, finalizó en la undécima posición, con un total de 60 vueltas. En la tercera jornada, solo cinco pilotos salieron a la pista debido a las condiciones meteorológicas, siendo Fernando Alonso el piloto que dio más vueltas, con 11; Ericsson solo consiguió dar una vuelta. El cuarto y último día fue el más productivo para los pilotos, el sueco finalizó en la decimocuarta posición, con 79 vueltas.

Por su parte, Leclerc subió al C37 el segundo y cuarto día. En su primer día de pretemporada, marcó el décimo mejor tiempo, siendo el cuarto piloto que más vueltas dio, con 81. El último día fue uno de los más provechosos para el equipo, en el que sus dos pilotos salieron a la pista; Leclerc marcó el decimotercer mejor tiempo, una posición por encima de su compañero de equipo, con 59 vueltas a sus espaldas.

Tras la primera semana de pretemporada, ambos pilotos se han mostrado con ganas de volver a subirse al C37 para seguir mejorando. En concreto, Ericsson cree que su rodaje ha proporcionado datos interesantes al equipo, tanto mecánicos como aerodinámicos. Aunque las bajas temperaturas, tanto del aire como de la pista, fueron un impedimento para lograr entender el comportamiento del nuevo C37. Aunque la parte positiva fue que, en el cuarto día de pretemporada, pudieron conocer el funcionamiento del Sauber en condiciones de mojado. El debutante, Leclerc, se siente satisfecho con el rendimiento y con la confianza que el equipo le ha proporcionado, ya que ha aprendido sobre los nuevos procedimientos y ha comenzado a sentirse cómodo en el monoplaza. El jefe del equipo también opina que ha sido una semana muy productiva, dentro de lo que cabe por las difíciles condiciones climáticas.

¿Cuáles son las expectativas de Alfa Romeo Sauber?

Todos los miembros del equipo son prudentes y prefieren esperar a analizar los datos de pretemporada, pero tener una nueva unidad de potencia Ferrari esta temporada, les hace pensar que pueden obtener grandes resultados. Ellos creen que utilizar el motor que había llevado Ferrari la temporada anterior, además de otra serie de problemas como el chasis o la aerodinámica, han llevado a la escudería a ser la última de la tabla.

Sus expectativas son altas, tal y como ha declarado en más de una ocasión el jefe de Sauber, también ha favorecido la llegada de Longbow Finance en 2016 y el acuerdo con Alfa Romeo Sauber, algo que ha aumentado el nivel de exigencia y el trabajo. El principal objetivo será salir de la última posición de la tabla e intentar situarse en la parte media, conseguir algunos puntos en los circuitos que les son favorables y seguir trabajando para terminar de entender el coche.

Y, desde luego, si Sauber sigue trabajando a este ritmo y resuelve sus problemas, podremos ver a Ericsson y a Leclerc inmersos en luchas con otros pilotos en la parte media de la clasificación.