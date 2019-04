Márquez: "Lo he intentado, quería ver qué pasaba. Algún día lo haré"

Puede que Marc Márquez no siempre se salga con la suya, pero lo que sí está claro es que se va a la cama con la conciencia tranquila. El ilerdense siempre lo intenta, aunque haya una mínima posibilidad. Y eso hizo hoy, aunque de nuevo salió perdiendo frente a Dovizioso.

“Algún día lo haré, pero me ha batido de nuevo”

"Si, siempre lo doy todo, es la primera carrera y el espectáculo debe comenzar, hay que apostarlo todo, yo lo he intentado, he intentado apretar, he intentado dar el 100%, sabía antes que la carrera que esta quizá sea una de las pistas más difíciles para mí. Pero aún así, yo lo he intentado y cuando Dovi estaba apretando yo iba al límite, iba por encima del límite, perdiendo el tren delantero, el trasero, pero sea como sea he llegado cerca a la última curva, lo he intentado y aún así pensé que Dovi me podía adelantar antes de la línea de meta por el rebufo, pero bueno, yo lo he intentado, quería ver qué pasaba. Algún día lo haré, pero bueno, de nuevo me ha batido, aunque estoy muy contento porque aquí un podio era el objetivo y tenemos la segunda posición, simplemente hemos perdido cinco puntos, así que estoy muy contento".

Marc Márquez observa su Honda después de carrera. Mejor resultado este que el de 2017. Foto: Box Repsol

Qatar era un circuito "marcado en rojo"

El vigente campeón se va contento de Qatar. Para él, el circuito inaugural estaba “marcado en rojo”, en referencia a aquellos circuitos en los que sufriría.

“Estoy contento porque ya en pretemporada sufrimos aquí, nos costó mucho. El fin de semana no ha sido de mis mejores fin de semana pero he mantenido la calma siempre concentrado al 100%. Estaba esperando y cuando lo ha pasado (Dovizioso a Zarco) hemos aumentado el ritmo. Iba el límite y he pensado que lo tenía que probar. Creo que me pasaba antes de la línea de meta pero en cualquier caso no hemos podido y un segundo puesto lo hubiera firmado”.

Mucho se le comenzó a cuestionar cuando era, junto a Dani Pedrosa, el único con el neumático duro delantero. Márquez consideró dicha elección acertada. “Hubo un momento que pensamos en salir con el medio, pero sabíamos que teníamos una carrera de arriesgar porque si no lo hacíamos podíamos acabar el séptimo o el octavo”.

Su mayor momento de riesgo, además de la última curva, fue una apurada en la primera curva donde colisionó con Zarco y posteriormente se fue por la trazada de fuera. “Pensaba que me iba largo. Cuando Dovi pasaba a Zarco tenía claro que tenía que ir yo detrás y así ha sido. Se me ha ido un poco en la primera curva pero me he mantenido detrás y esa era la clave de la carrera”, declaró el español.

"Es muy pronto para decir favoritos"

El vigente campeón ve a Dovizioso como un claro favorito al título, y no descarta al resto porque cree que es demasiado pronto. “Es muy pronto decir favoritos porque las Yamaha van rápidas, quizás depende en que rangos de temperatura. Rossi ha estado ahí y si es verdad que Zarco ha ido a menos iba liderando, pero sí que están para luchar por el campeonato”, zanjó.