Hamilton: “Soy un gran fan de Ferrari”

Los nervios empiezan a crecer en Mercedes, queda menos de una semana para el comienzo de la temporada y Lewis Hamilton aún no ha renovado su contrato, que finaliza a finales de 2018. El británico dijo que antes de Australia tendría todo atado, aunque en realidad no le preocupaba porque en Barckley es donde quería estar.

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolf ha mostrado su miedo a que Hamilton se marcha al máximo rival, Ferrari: “Lewis es el mejor conductor de la generación moderna, me gustaría mantenerlo con nosotros el mayor tiempo posible. Pero creo que tiene al menos un contrato más en él después de este próximo y Ferrari sigue siendo una atracción para todos los conductores. Nuestra relación ha ido viento en popa. Pero, por supuesto, durante una temporada las cosas pueden ponerse más tensas”, decía en una entrevista para The Daily Mail.

Para el diario italiana repubblica.it ha hablado Lewis Hamilton. El cuatro veces campeón del mundo asegura que todo va en un buen camino para firmar la renovación: “Todavía no hemos hecho nada oficial, pero seguimos hablando. Hay un ambiente relajado entre nosotros, tengo un compromiso con el equipo y ellos conmigo, tratamos de ser siempre los mejores y espero firmar pronto, pero si no lo hace, no hay problema, como sea que suceda, no sé cuándo, pero tarde o temprano sucederá”, comenzaba.

"Ferrari no puede tener a todos los pilotos que quiera"

Aunque luego confirma que ha recibido ofertas de Ferrari: “El rojo es mi color favorito, pero estoy contento en el lugar en el que estoy. La lealtad es un valor que me enseñó mi padre. He cambiado de equipo sólo dos veces en mi carrera, así que no soy el tipo de piloto que va de acá para allá. No pueden tener a todos los pilotos que quieran y lo digo como un gran fan de Ferrari. Son un equipo fantástico y me encanta competir contra ellos”.

Una de las claves para seguir en Mercedes está en el trabajo que se hace en la fábrica y también en la pista. Es fácil para muchos conformarse con lo que ya tienen, pero Hamilton ve que cada vez quieren aspirar más alto, no vale solo con ser los mejores de la parrilla.

“Si hubiera visto algo dentro del equipo que me hiciera pensar en una especie de éxtasis, tendría menos confianza en estos muchachos, pero este no es el caso, nos acercamos a la nueva temporada no por aquellos que ya han ganado cuatro Campeonatos Mundiales, sino con la mentalidad de querer ganar de nuevo, todavía hay mucho por lograr”, continuaba.



Tras estos años, donde el equipo alemán ha destacado más que nunca, la presión es alta asegura Hamilton: “Hay mucha presión sobre los hombros del equipo. Cuando miré la F1 desde afuera, no entendí lo que sucedía detrás de escena. Pero en la fábrica, veamos qué se hace para mejorar la fiabilidad, que es crucial para todo lo que hacemos en cada carrera, en cada vuelta”, finalizaba.