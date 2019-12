Boullier ve cambios en Fernando Alonso

La temporada 2018 se acerca, Éric Boullier ha atendido a Motorsport.com para seguir hablando de la fortaleza de Fernando Alonso refiriéndose a la Fórmula 1 especialmente. Han sido tres años difíciles, donde el español tan solo ha sumado 82 puntos y su mejor posición ha sido un quinto puesto conseguido en tres ocasiones: Hungría 2015, Mónaco 2016 y Estados Unidos 2016.

La llegada de Renault ha significado un cambio de mentalidad en todos los integrantes de McLaren, no iba a ser menos en la mente de Alonso. “Los pilotos, especialmente Fernando, no perderán ninguna oportunidad de decirnos dónde estamos equivocados. Míralo, Fernando es diferente este año”, decía Boullier.

“Lo puedes ver en el circuito antes de la hora del almuerzo, cuando no le toca salir a pista. Recuerdo que el año pasado venía a las siete de la tarde cuando no era su jornada, este año antes del almuerzo”, decía el francés sobre lo que se ha visto en Barcelona hace unas semanas.

“Está contento, sí. Es un competidor nato, así que quiere lo mejor de lo mejor y siempre quiere más. Alonso tiene una mentalidad diferente este año. Pasa mucho tiempo aquí, incluso cuando no pilota el monoplaza. Está bastante interesado y es partidario de lo que estamos haciendo”, se ve que Renault ha devuelto las esperanzas al asturiano.

Desde fuera, Barcelona no ha sido muy bueno para McLaren provocando hasta cinco banderas rojas, pero ellos, que son los que obtienen los datos del monoplaza están muy satisfechos con lo que han visto. “Sabes que en la parte trasera del coche tienes un motor que ha ganado carreras. Así que quizás no seas el mejor del pitlane, pero sí da como para luchar por podios y victorias en carreras. Claramente hay un gran impulso en la moral de la escudería, emoción”.

Sobre esos test de pretemporada, dijo: "No tuvimos la fiabilidad que esperábamos durante los test de invierno, pero todos los problemas a los que nos enfrentamos han sido solucionados en la fábrica. Hay un montón de trabajo detrás para asegurarnos que no dejamos ningún cabo suelto en nuestro intento por sacar el máximo de nuestro conjunto en la primera carrera".

Pero eso no quita que el MCL33 sea un gran coche: "Nuestro coche demostró mucho potencial, aunque sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer, hemos aprendido mucho sobre el conjunto y la forma en la que pueden funcionar todos los elementos juntos. Australia es el primer test real y necesitamos trabajar duro todo el fin de semana para juntar todos los ingredientes", añadía.

Boullier afirma que los chicos trabajaron para mejorar la parte aerodinámica y del chasis a pesar de que el motor Honda les falló mucho en año anteriores: “Tengo que decir que los tres últimos años me impresionaron. McLaren mantuvo la motivación de intentar tener mejor el coche, y el cambio es un impulso enorme. Tuvimos que cambiar un poco la mentalidad para avanzar en la búsqueda de rendimiento en el coche, en el equipo, en la manera de funcionar. Lo habíamos perdido un poco”, finalizaba.

Fernando donde ha colgado una foto de sus dos títulos mundial con el Renault de aquellos años de fondo, también se le puede ver a él. Donde dice: “Una semana para el comienzo del primero de los dos campeonatos del mundo que hago este año. La temporada número 18 en la F1. Estamos listos”

One week to start the first of the two world championships I attempt this year. My 18th season in F1. Ready and happy. pic.twitter.com/zoCTjXvcn8