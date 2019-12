Bottas: “Cuando llegas al límite, a veces pasan estas cosas”

Valtteri Bottas sabía que tenía que empezar bien el año, quiere plantar cara a Lewis Hamilton y también quiere hacer ver a sus jefes que el asiento en Mercedes quiere mantenerlo, pero un error en la clasificación del primer gran premio de la temporada puede costar muy caro.

El finés quiso explicar lo sucedido en su accidente: “Justo en la primera curva me pasé, estaba un poco mojado fuera y perdí la parte trasera, me di contra el muro, pasó todo tan rápido que no pude hacer mucho más”. El golpe fue tan fuerte que los mecánicos tendrán que cambiar la caja de cambios del W09 y se le aplicarán cinco puestos de sanción al piloto, por lo que saldrá en decimoquinta posición.

El ganador de la última carrera de 2017 en Abu Dabi afirma que no es la mejor forma de empezar una temporada: “No es ideal porque tenemos un buen coche, como ha mostrado Hamilton en la clasificación. Va a ser muy difícil mañana, pero vamos con espíritu combativo para ir lo mejor posible”.

"Mañana voy a darlo todo en la carrera"

Bottas quiso ir al límite, pero se pasó un poco y le costó muy caro: “No es la mejor forma de empezar el año, pero lo he intentado. Cuando llegas al límite a veces pasan estas cosas, he empujado demasiado, es desafortunado, pero tenemos un gran coche, es lo positivo que puedo sacar hoy, ya que mi compañero está en la pole”. Aun así, el finlandés no se rinde y deja un mensaje claro para la carrera: "Mañana voy a darlo todo y quedar lo más alto posible”, finalizaba.

Como ha dicho Niki Luada, tras este tipo de fallos lo más importante es que el piloto no se haya quedado muy afectado y sigue con las mismas energías para el resto del fin de semana, por sus palabras y su expresión al decirlas, Bottas dará guerra en la carrera.

While @LewisHamilton stormed to pole in Melbourne, things didn't quite go to plan for his @MercedesAMGF1 teammate... #AusGP #F1 pic.twitter.com/7V8jZapP6b