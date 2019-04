Sainz: "He logrado sobrevivir y llegar a la meta"

Carlos Sainz partía en la novena posición, justo delante de Fernando Alonso. Ambos comenzaron a luchar desde la primera vuelta, y aunque el de McLaren lo intentó, el madrileño resistió y aguantó la posición. Alonso seguía detrás, hasta que en la vuelta 23, el de Renault cometió un error al terminar el segundo sector y Fernando consiguió ganarle la posición.

Después de esta salida de pista, entró a boxes y cuando se estabilizaron las posiciones, era décimo. Sainz pudo mantener la posición y salvar un punto, a pesar del problema que tuvo con la bomba de agua. "Me iba escupiendo agua en la cara. Después del safety car tenía demasiada agua en el estómago, se iba moviendo de lado a lado", comentaba el piloto. Después añadió que durante el 'virtual safety car' casi vomita, lo que le llevó a estar incómodo durante toda la carrera.

"He logrado sobrevivir y llegar a la meta como he podido", decía. Además, al margen de sus problemas estomacales, se quejaba por radio de que no tenía potencia, aunque sus ingenieros le dieron una nueva configuración para poner en el volante y parece que todo se resolvió. Por ello, asegura que está "medio contento", ha conseguido salvar el punto a pesar de no estar bien físicamente ni tampoco cómodo con el coche. "Si no voy cómodo, no me encuentro bien, no voy al 100% y es lo que ha pasado hoy. Ese problema ha sido consecuencia de todo lo demás", aseguraba.

En las últimas vueltas, Sergio Pérez se acercaba peligrosamente a Sainz, aunque finalmente terminó a poco más de un segundo por detrás. El piloto que tenía por delante era Stoffel Vandoorne, que tras la mala racha de las temporadas anteriores, conseguía situar a su McLaren en la zona de puntos. Sainz acabó a poco menos de diez segundos de él y, según Cyril Abiteboul, podrían haber acabado algo más cerca, aunque habría sido muy difícil adelantarle. "Hoy hemos perdido una batalla con McLaren", concluía.