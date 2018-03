Michael Van Der Mark: "Estoy muy contento con este resultado"

El piloto oficial de Yamaha en la categoría reina venía desde Australia con buenas sensaciones con su moto ya que estuvo junto con su compañero luchando por el top 5, y este gran trabajo que están haciendo tanto Alex Lowes y Van Der Mark como el equipo ha dado sus frutos en la carrera de hoy en Buriram.

Michael encaró el fin de semana de una forma muy positiva tras los hechos en Phillip Island: fue duodécimo en la FP1; cuarto en la FP2 y cerró la jornada del viernes en la séptima posición de la FP3 además de colocarse también en séptimo puesto de la combinada, lo que le daba la oportunidad de optar a la pole position, aunque finalmente acabó décimo para la primera carrera en Tailandia. En la primera prueba, cruzó la bandera a cuadros en séptimo lugar a 8.5 segundos del ganador, lo que le posicionaba en el cuarto casillero para partir en la segunda carrera.

Durante la carrera del domingo el holandés salió como un cohete a lo que se apagaba el semáforo del Chang y lideró hasta la séptima vuelta, aunque con la presión de su compañero Lowes. A partir de ahí, Chaz Davies le dio caza y no pudo adelantarlo al abrir una brecha de 2 segundos que el #60 no pudo superar y finalizó en P2. Por ello, Van Der Mark admite que este era el límite, y "si hubiera podido luchar con Chaz, el resultado habría sido mejor". "El límite hoy era mayor que en la primera carrera y tenemos que estar satisfechos", añadió el de Yamaha.

Michael Van Der Mark en la jornada del viernes | Foto: Yamaha Racing

Aun así, el piloto de la fábrica japonesa sufrió el sábado y tuvo que hacer cambios de cara al domingo: "Para la segunda carrera hemos puesto la configuración del viernes, cambiamos el neumático delantero y me sentí bien porque me ha ayudado un poco más. Tras la salida yo era rápido y me puse delante de Alex [Lowes], luego me adelantó y yo se la devolví. Tenía un ritmo bastante bueno y estábamos apretando, pero al final fue difícil para mí mantenerme con Chaz [Davies] y tuve que gestionar que estuviera detrás de mí, así que haber logrado el segundo puesto es increíble", zanjó Michael.

Este buen resultado hace que para Aragón "espere que la moto funcione perfectamente como en estas primeras carreras" ya que es un circuito completamente diferente a Buriram y "quiere mejorar más y acabar como lo ha hecho aquí".