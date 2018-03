Primer contacto con MotoGP: Thomas Luthi, la constancia hará el éxito

Thomas Luthi iniciaba su andadura en MotoGP no de la mejor forma, ya que no pudo estar presente en los primeros test de pretemporada celebrados en Valencia la semana posterior a la última ronda de la temporada 2017 a causa de la lesión que tuvo en Sepang, que además le dio directamente el campeonato a Franco Morbidelli, su actual compañero de equipo.

La pretemporada y el periodo de adaptación

Por no poder empezar a probar su nueva montura en el trazado de Cheste, le sustituyó Takumi Takahashi. Sí que pudo incorporarse a los entrenamientos invernales de Sepang en los que fueron difíciles para el suizo quedando en la vigesimoquinta plaza de la combinada, pero es algo normal en un rookie y la base del éxito es seguir trabajando hasta llegar al propósito. Allí el #12 probó a rodar con gomas gastadas para trabajar en el final de carrera y también sufrió su primera caída en MotoGP, sin consecuencias.

A mitad del mes de febrero aterrizaron en Buriram, un circuito nuevo en el calendario de MotoGP, así que había el doble de trabajo que hacer. El piloto del EG Marc VDS mejoró siendo P21 en la combinada con un crono de 1:31.354 a un segundo y medio del piloto más rápido. No obstante, a Luthi “le parecía todo nuevo” y cree que debe tener “mucha paciencia”.

Thomas Luthi en el GP de Qatar | Foto: MotoGP.com

Con los test de Qatar finalizaba la pretemporada de la categoría reina, y los pilotos debían aprovechar para hacer las pruebas precisas de cara al primer gran premio y tendrían que recoger datos importantes en cuanto a la temperatura y un factor clave en este circuito como la visibilidad, además de que Dorna organizó una sesión obligatoria para todos los pilotos en la que se regó la pista para determinar si podría correrse o no en el caso de que lloviera. Allí, Thomas fue vigesimocuarto con un registro de 1:56.122 a dos segundos de la cabeza y dijo que seguía trabajando en mejorar su estilo de pilotaje y en las mejores trazadas.

Qatar y la positividad, de la mano

Empezaba la verdadera batalla, la temporada 2018 y el sueño de todo piloto, debutar en la máxima categoría del motociclismo. Para Thomas Luthi todavía era complicado ya que seguía centrado en mejorar muchas cosas, pero aun así fue un buen fin de semana para el suizo ya que fue en línea ascendente en cuanto a los resultados.

En la FP1 fue vigésimo con un 1:57.211 separado a 1.8 segundos del piloto más rápido, que en este caso fue Andrea Dovizioso. Tal y como pasaban las prácticas libres del fin de semana iba mejorando; P19 en la FP2 con un 1:56.242, bajó un poco el registro en la FP3 pero en el cuarto y último entrenamiento consiguió subir hasta la decimotercera plaza con un 1:56.252 que le dejaba a un segundo del mejor crono. Esto no le daba opción a pasar directamente a la Q2, pero sí a tener la oportunidad de pasar si se colocaba en alguna de las dos primeras posiciones de la Q1. El suizo no pudo ser de los más rápidos y a pesar de bajar su tiempo a un 1:55.381, tuvo que conformarse con no pasar a la Q2 y ser decimoctavo en la parrilla de salida del domingo.

Thomas Luthi en el GP de Qatar | Foto: MotoGP.com

El domingo amaneció de la misma forma en la que se fue a dormir el piloto satélite de Honda, ya que fue decimotercero en el warm up a tan sólo 0.8 segundos del primero, lo que le daba las mejores sensaciones para la carrera horas después del calentamiento de la mañana.

Durante la carrera hizo una gran actuación, todavía con mucho por aprender pero fue una forma muy positiva de comenzar su temporada rookie en MotoGP. Salía decimoctavo en la parrilla y terminó casi cogiendo su primer punto en la decimosexta plaza: “En la carrera he tenido algunos problemas en las zonas de frenada y me he ido largo unas cuantas veces perdiendo tiempo, pero en general he podido aplicar muchas de las cosas que he aprendido durante los test”, afirmaba Luthi.

El mánager del equipo, Michael Bartholemy, también se sentía bien a pesar de no poder haber cogido un punto: “Me ha impresionado Tom porque ha mantenido un ritmo muy constante a pesar de perder tiempo al comienzo de la carrera al irse largo en la curva uno”, zanjaba el de EG Marc VDS.

Thomas Luthi en el GP de Qatar | Foto: MotoGP.com

Esto no ha hecho más que empezar para el subcampeón de Moto2 de 2017, y es que todavía queda mucho trabajo para mejorar en muchos aspectos, pero este inicio no ha sido nada negativo por el hecho de que aún quedan muchos entrenamientos, muchas clasificaciones y muchas carreras que le harán coger experiencia al correr con los mejores pilotos del mundo.