Los rookies de Moto2: de aprendices a maestros

El circuito de Losail fue testigo del comienzo de una nueva temporada en la que veteranos y debutantes disputarán 19 carreras en las que tendrán que luchar por un mismo objetivo: hacerle el relevo al actual campeón del mundo de la categoría intermedia, Franco Morbidelli.

Un Gran Premio que comenzó con la foto oficial de las tres parrillas. La categoría media, en particular, contaba con varios pilotos que debutaban, unos rookies con el mismo objetivo, ser los pilotos más rápidos y aprender de los mejores.

Joan Mir, Estrella Galicia 0,0

El piloto mallorquín debutaba como piloto del Estrella Galicia 0,0 como sucesor de Morbidelli donde tendrá que dominar la Kalex que durante las últimas temporadas ha luchado por el Campeonato del Mundo. Un debut para el que Joan Mir se ha estado preparado durante la pretemporada.

El de Palma de Mallorca ha estado cogiendo peso durante toda la pretemporada para llegar óptimo a la categoría: "Estoy comiendo y machacándome lo justo. Cojo más peso en el gimnasio. Voy cumpliendo mis expectativas", comentaba durante las jornadas de test.

Unos test algo irregulares para Mir que ya en la primera jornada de entrenamientos en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia no estuvo presente debido a que su equipo decidió no formar parte de él. Meses más tarde tampoco pudo tomar parte en los últimos entrenamientos de Jerez por una lesión en el hombro.

Por lo que, el balear de 20 años tan solo pudo disputar los primeros test en el Circuito de Jerez donde finalizó en décima posición con muy buenas sensaciones de cara a la nueva temporada. "Hay que tener en cuenta que es el primer año en Moto2, todo lo que venga será bueno y habrá que manejarlo carrera a carrera para ir mejorando sin dar pasos atrás, siempre encontrando cosas positivas para estar delante lo antes posible".

Sin embargo, en la primera carrera de la temporada, Joan Mir ha demostrado que tan solo necesita la fortaleza mental para ir superándose quedando en 11ª posición, cuatro plazas mejor que su objetivo principal que era quedar 15º.

Romano Fenati, Marinelli Rivacold Snipers

El italiano ascendía de categoría de la mano del Marinelli Rivacold Snipers donde tras acabar subcampeón del mundo en la categoría pequeña decidían apostar por él. La estructura italiana daba el salto a la categoría intermedia bajo el nombre de Marinelli Cucine Snipers Moto2, con un chasis Kalex y para ello contaban con un piloto capaz de llevar a la marca a lo más alto.

Sin ir más lejos, ya durante los primeros test en el Circuito Ricardo Tormo, Fenati hizo un debut digno de un futuro aspirante al título, consiguiendo la novena posición en la tabla combinada de tiempos. Sin embargo, si hubiese que definir la pretemporada del de Ascoli Piceno con una sola palabra sería 'irregularidad' ya que tan solo unas semanas más tarde, el italiano tan solo pudo conseguir la 23ª posición en los test de Jerez de febrero.

Pero, de nuevo, en los últimos test de pretemporada volvió a adquirir las sensaciones de la primera jornada consiguiendo séptimo en la tabla de tiempos.

Con la llegada a la nueva categoría, el italiano tiene una temporada llena de trabajo en su nuevo equipo. El objetivo principal será el de sumar kilómetros encima de su nueva moto, adaptándose a ella al cien por cien lo antes posible para poder estar en la lucha por las mejores posiciones.

Héctor Barberá, HP Pons Racing

Tras ocho años en MotoGP, Héctor Barberá debutaba en la categoría intermedia durante los test del Circuit Ricardo Tormo de Valencia donde el valenciano completaba un total de 110 vueltas al trazado de Cheste, 440,5 kilómetros que le han servido para ser el piloto que más ha rodado sobre el asfalto del circuito durante esos entrenamientos de los 22 pilotos de la categoría intermedia participaban.

"Desde el primer año que llegué al mundial siempre he estado luchando por ganar carreras, logrando dos sub-campeonatos, pero tras ocho años en MotoGP no he logrado los objetivos y al ver la oportunidad de volver al equipo de Sito Pons no me lo pensé", declaraba sobre su ascenso de la categoría reina.

El piloto español finalizaba cuarto en estos primeros test mandando un aviso a sus rivales. Sin embargo, el resto de entrenamientos no fueron tan positivos para el piloto del HP Pons Racing que parece no haberse adaptado del todo a la categoría intermedia.

Sin ir más lejos, en la primera carrera de la temporada en el Circuito de Losail Héctor Barberá finalizó en decimotercera posición después de protagonizar una carrera con muchos problemas. Unos resultados que a penas se acercan a su principal objetivo en su primera temporada en Moto2, ganar el campeonato del mundo de la categoría intermedia.

Steven Odendaal, NTS RW Racing GP

El piloto sudafricano, procedente del CEV debutaba en la categoría intermedia durante los test de Valencia. Tras una temporada 2017 donde con el AGR Team, consiguió grandes resultados. Consiguió ser tercero en la general sin ninguna victoria y con cinco podios en diez carreras. En 2013 ya hizo las dieciséis pruebas con una Speed Up. En 2015, 2016 y 2017 le ocurrió lo mismo. Ahora, con el RW Racing Team intentará conseguir sus primeros puntos mundialistas. Lo tendrá difícil en un equipo discreto y con poca presencia en general, en la cabeza de parrilla.

En los primeros test el piloto sudafricano finalizaba en 17ª posición, una plaza óptima para un piloto debutante de la categoría. Unos resultados que empeoraron en los siguientes test en el Circuito de Jerez donde Odendaal tan solo logró la vigésima posición en un debut complicado. Sin embargo, los últimos test trajeron una bocanada de aire fresco y finalizó en la cuarta plaza.

Y, tal como durante toda la pretemporada había demostrado, Steven tan solo pudo lograr la vigésimo segunda posición en la primera carrera de la temporada donde se alejó en gran medida de su objetivo, entrar dentro de los puntos.

Bo Bendsneyder, Tech3

El Tech3 de la categoría intermedia se estrenaba con Bo Bendsneyder que asciende de categoría tras acabar 15º la temporada pasada en la categoría pequeña, uno de los ascensos más sorprendentes de la temporada.

El piloto de Roterdam finalizó 10º en su debut soñado a la categoría intermedia. Unos resultados que fueron empeorando a lo largo de las jornadas, en la primera terminó en la 16ª posición y 26º en la última jornada de test en el Circuito de Jerez.

Unos resultados que mejoraron en la primera carrera de la temporada pero que no fueron suficientes para el objetivo que se había marcado el piloto del Tech3, al igual que su compañero y rival en la pista, el holandés se había propuesto entrar entre los quince primeros para así poder sumar sus primeros puntos de la categoría intermedia.