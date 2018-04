Entrevista. Roberto Tamburini: "El título está entre nuestros objetivos finales"

Google Plus

Roberto Tamburini inició su carrera deportiva disputando dos temporadas en 125cc (2006 y 2007) ambas con una Aprilia pero en equipos diferentes, primero en el Matteoni Racing y luego en el Team Sicilia. Más tarde, en 2010, disputaría varias carreras en la categoría de World Supersport, concretamente Misano, en la que quedó quinto, algo sorprendente para ser su primera carrera en el campeonato y la ronda de Gran Bretaña, por aquel entonces en Silverstone, pero desafortunadamente cayó y no pudo acabar la carrera, además de lesionarse. Finalmente esas carreras que disputó hicieron que acabara en la decimocuarta posición con 32 puntos.

Al siguiente año decidió correr todas las carreras de la categoría con el equipo con el que ganó en Supersport del CIV (Campeonato Italiano de Velocidad), el Bike Servie RT a lomos de una Yamaha R6 y ese año finalizó en novena plaza con un cuarto puesto en Silverstone como mejor resultado. En 2012 cambió de equipo al Team Lorini para pilotar una Honda CBR600R en la misma categoría y clasificó duodécimo. Para la próxima temporada volvería a cambiar de equipo para ingresar al Suriano Racing Team y correr con una Suzuki GSX-R600, pero dejó ese equipo para volver al del año anterior a partir de la ronda de Monza.

"Estoy muy feliz de volver a correr con la BMW este año" En 2014, su última temporada en World Supersport, volvió a cambiar de moto y equipo para rodar con una Kawasaki en el San Carlo Puccetti Racing y finalizar undécimo con 70 puntos, su segunda mejor temporada tras la de 2011. Durante 2015 cambiaría de cilindrada para subir a una BMW en la Copa de Stock1000, a la vez que disputaba Superbikes en el CIV. En 2016 formaría parte del proyecto Nuova M2 Racing con una Aprilia y el pasado año volvió a correr con una BMW que le llevó hasta la cuarta posición haciendo una temporada muy regular a pesar de las caídas de Misano y Assen, y este año se presenta como uno de los candidatos al título.

Roberto Tamburini en la ronda de Jerez 2017 | Foto: Yamaha Racing

Pregunta. Para la gente que no le conoce, ¿quién es Roberto Tamburini? ¿Podría definirse en tres palabras?

Respuesta. Determinado, tranquilo y ambicioso.

P. Fue cuarto el año pasado, ¿cómo resume su temporada?

R. Hubo momentos como el incidente en el que estuve envuelto en Assen y la rotura de motor en Misano en los cuales he perdido puntos pero así son las carreras y hay que aceptarlo. Por lo demás hemos luchado por las posiciones de cabeza haciendo tres podios. Quizás en alguna carrera ha faltado algo por ser aún más rápidos pero en general ha sido una temporada realmente positiva.

P. En los últimos años ha corrido con tres motos diferentes, ¿cuál se adapta más a su estilo de pilotaje? ¿Le trae buen recuerdo la BMW tras quedar segundo en 2015 y volver a correr con ella este año?

R. Creo que cada moto tiene sus puntos fuertes y los que menos y lo que es importante es ser capaz de configurarla en base a las exigencias de cada piloto. El 2015 fue un gran campeonato, cada año es distinto pero estoy muy feliz de volver a correr con la BMW este año.

P. ¿Cómo ha ido su pretemporada y sus sensaciones sobre su nueva moto?

R. Con los entrenamientos y algunos test con la nueva moto me he sentido muy bien aunque tenemos todavía muchos aspectos en los que trabajar.

Roberto Tamburini en el podio de Alemani | Foto: Yamaha Racing

P. ¿Cómo se siente con su nuevo equipo? ¿Y con su nuevo compañero Luca Salvadori?

R. Con mi equipo me he encontrado cómodo enseguida, durante los test hemos tenido formas de entender los unos con los otros nuestro modo de trabajar, cosa que mejoraremos aún más durante las próximas salidas. A Luca [Salvadori] ya lo conocía de cuando eramos compañeros de equipo hace años, tengo una buena relación y me siento bien al compartir box con él.

P. El año pasado tuvo malos momentos como en Assen y Misano, ¿cuál de los dos le afectó más anímicamente?

R. Como ya he dicho son las carreras que disgustan cuando pasan estas cosas, especialmente en Misano siendo para mí la carrera de casa ha sido un momento particular también porque me estaba jugando el podio.

P. En la temporada pasada fue muy regular siempre luchando en posiciones de arriba, ¿se ve candidato al título este año?

R. Me veo entre los protagonistas en cada carrera, además por el título hay varios factores que lo indican pero está entre nuestros objetivos finales.

P. ¿Quiénes son los pilotos más fuertes de la categoría bajo su punto de vista?

R. [Florian] Marino, [Markus] Reiterberger y creo que también [Maximilian] Scheib.

P. ¿Qué cambios nota de la BMW de 2015 a la de 2018?

R. La diferencia principal es sobre todo a nivel de electrónica.

P. Para finalizar, ¿en qué circuitos se siente más cómodo?

R. No tengo una pista preferida, intento encontrarme cómodo en todas partes pero si tengo que decir una en particular, Imola.