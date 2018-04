Entrevista a Dani Valle: "Quiero ganar el Mundial y ser la primera Yamaha"

Dani Valle, procedente de San Sebastián de los Reyes (Madrid), es un piloto joven y ambicioso que tras el inicio de una carrera deportiva muy luchada ahora está dando sus frutos. Su afición por este deporte viene de su padre, que practicaba Enduro con sus amigos -aunque no de forma profesional- y éste le regaló una Honda cuando Dani sólo tenía cuatro años habiendo tenido anteriormente un quad. Empezó en el motocross, pero con 12 años se pasó a la velocidad y no pudo hacer mejor elección ya que tan solo seis años después ya cuenta con gran palmarés.

"Me siento muy bien, muy motivado y con ganas de trabajar"​ Con un título de Campeón de España de Moto4 en 2013, otro de Campeón de MotoDES Velocidad en la categoría de PreMoto3 además de ser Campeón Castellanoleonés de MiniMotard, pasó de correr el Campeonato de España de Moto3 para dar el salto Mundial en la nueva categoría de WorldSBK inaugurada con mucho éxito el año pasado, además de compaginarla con el Campeonato de España de Supersport300 en el que quedó en tercera posición al final del año.

Dani Valle en la ronda de Imola 2017 | Foto: MS Racing

Pregunta. Para empezar, ¿podría hacer balance de la pasada temporada?

Respuesta. La temporada pasada fue muy bien debido a que en mi primer campeonato del mundo logramos la quinta posición; hicimos carreras muy buenas, logramos un podio, estuvimos alguna vez en primera fila, y luchando en casi todas las carreras por el top 5. He aprendido mucho y espero seguir aprendiendo y coger experiencia para este año.

P. ¿Qué cree que le faltó para alcanzar el top 3 de la clasificación final?

R. Me faltó adaptarme bien a los circuitos fuera de España en las primeras carreras, ya que en las tres primeras carreras fuera me faltó clasificar bien. Me costaba un poco adaptarme y había veces en las que salía muy atrás o a mitad de parrilla y esto hacía que llegara muy cansado a las últimas vueltas cuando llegaba al primer grupo. Aun así me tenía que conformar con una cuarta o quinta posición porque no tenía energía para luchar por el podio. Sin embargo, en las últimas carreras salía entre las dos o tres primeras filas y ahí sí podía luchar hasta el final por las tres primeras posiciones, aunque no conseguimos ningún podio.

P. ¿Cómo se siente con su equipo, el Yamaha MS Racing?

R. Me siento muy bien, muy motivado y con ganas de trabajar, es un equipo que confía tanto en mí como yo en ellos. Me apoyan muchísimo, me siento como en una familia ya que pasamos mucho tiempo juntos. Este año lo daremos todo.

P. Respecto a la pretemporada, ¿cómo le ha ido? ¿Qué entrenamientos suele realizar?

R. La pretemporada ha ido bastante bien, aunque tuve una pequeña lesión muscular en la espalda que me hizo frenar un poco los entrenos. Mayormente me encanta hacer motocross, que es de donde vengo, además de entrenar con una moto de 300cc en pista. En cuanto a lo físico trabajo piscina y gimnasio con mi preparador físico Jorge Blanco y también con mi psicólogo Javier Bonilla.

P. ¿Ha habido alguna modificación en su moto respecto a la del año pasado?

R. Se podría decir que sí, Yamaha ha hecho alguna evolución y este año nos apoya mucho, así que esperamos que haya alguna modificación y que vaya mucho mejor.

P. ¿En qué circuito se siente más cómodo y cree que tenga más opciones a la victoria?

R. Aragón es un circuito que me gusta muchísimo, es mi circuito talismán. De los de fuera de España, Portimao también me gusta, el año pasado hice una gran carrera escapándome con Marc [García] y además Magny-Cours, ya que fue un buen fin de semana donde estuve siempre en las primeras posiciones y fue la carrera en la que más vueltas he liderado. Espero ganar en más circuitos.

P. ¿Qué piensa respecto a su nueva compañera de equipo, María Herrera?

R. A María ya la conocía de antes y hemos coincidido alguna vez entrenando y me llevo genial con ella. Tenemos muy buena relación y en los test trabajaremos por primera vez juntos. Espero que ambos estemos siempre en las primeras posiciones porque ella es muy rápida también.

P. Supersport300 es una categoría numerosa y normalmente con carreras muy movidas, pero, ¿quiénes cree que van a estar involucrados en la lucha por el título regularmente y por qué?

R. Este año habrá muchas sorpresas. Las Kawasaki van a estar muy fuertes pero yo confío en la Yamaha. Luchando regularmente por las primeras posiciones va a estar mucha gente, como pilotos del año pasado que tienen la misma experiencia que yo como son Scott Deroue, Mika Pérez y Robert Schotman. De los rookies de la categoría creo que estarán María Herrera, Manuel González, Galang Hendra y creo que habrá más sorpresas. Estará muy apretado y tendremos que estar lo más centrados posible para llevarnos el campeonato.

P. Para finalizar, ¿cuáles son sus objetivos para este año?

R. Entre mis objetivos están aprender lo máximo posible, coger más experiencia de la que cogí en la pasada temporada y estar delante siempre, pero mi objetivo principal es ganar el Mundial y también ser la primera Yamaha. Esto depende también de cómo funcionen las otras motos, las Kawasaki y las KTM, pero en cuanto a equipo tendremos que trabajar carrera a carrera.