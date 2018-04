Entrevista a Alfonso Coppola: "Quiero ganar el campeonato europeo"

Google Plus

Alfonso Coppola es un piloto italiano cuyo talento no deja indiferente a nadie a pesar de su juventud. Como cualquier piloto, su interés por este deporte a dos ruedas le viene desde pequeño, y empezó a iniciarse profesionalmente en 2013 participando en algunas copas nacionales como el Trofeo Italiano Amatori en la categoría sub-30 a lomos de una moto de 600. En 2014 pasó a formar parte de la nueva Copa Honda CBR en el CIV (Campeonato Italiano de Velocidad) y tanto al año siguiente como en 2016 empezaría su andadura en WorldSBK en la European Junior Cup donde que fue noveno clasificado en 2015 y cuarto en 2016.

Sería en 2017 cuando Alfonso subiría a una categoría mundial que se estrenaba en el Campeonato del Mundo de Superbikes, Supersport300. Durante toda la temporada hizo su primera victoria mundialista en Lausitzring y ocho podios en nueve carreras que formaban el calendario desde Aragón hasta Jerez, pasando por circuitos históricos como Donington Park o Assen. Coppola fue capaz de demorar el título hasta la última cita en la que se jugaba todo junto con Marc García, el que finalmente acabó siendo campeón por tan solo un punto de diferencia.

"Mi objetivo este año es crecer carrera a carrera" A pesar de no ser campeón, el piloto italiano subirá de categoría al Campeonato de Supersport en la clase europea como piloto oficial de Yamaha tras ser el ganador del reto blU crU que la marca japonesa había propuesto para los jóvenes pilotos de la Yamaha R3 en la categoría de 300. El #15 este año ha fichado por el GRT Racing, equipo del campeón del mundo y esta es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y cogiendo experiencia.

Alfonso Coppola en Magny-Cours al ganar el reto bLU cRU | Foto: Yamaha Racing

Pregunta. Para empezar, ¿podría hacer un resumen del año pasado?

Respuesta. Puedo decir que mi temporada pasada fue a decir poco fantástica. Poder hacer ocho podios de nueve ha sido increíble. Además he podido ganar el campeonato bLU cRU con el que me aseguré un puesto en el europeo de Supersport600 como piloto oficial de Yamaha. La única pega que tengo es la de no haber sido campeón del mundo.

P. Como ha dicho fue el ganador del reto Yamaha bLU cRU en la ronda de Francia, ¿cómo se sintió? ¿Cuál habría sido su futuro en 2018 si no hubiera ganado este reto que le permitía subir de categoría como piloto oficial de Yamaha?

R. En Francia después de haber ganado el proyecto bLU cRU estaba en las nubes. Fue muy emocionante recibir las felicitaciones de los hombres de Yamaha. Si no hubiera ganado creo que habría intentado de nuevo ganar el campeonato de Supersport300.

P. ¿Cómo se siente con su nuevo equipo, el GRT Racing?

R. Con mi nuevo equipo me siento bastante bien, hemos tenido poco tiempo para conocernos así que espero que aumentemos la comprensión.

P. ¿Qué nos diría respecto a sus nuevos compañeros de equipo, Lucas Mahias y Federico Caricasulo? ¿Siente mucha presión al compartir moto con el actual campeón de la categoría mundial?

R. [Lucas] Mahias es realmente un loco y estoy muy feliz de poder ver sus datos para aprender lo máximo posible. [Federico] Caricasulo es un piloto muy fuerte y muy humilde, con él he tenido mucha confianza inmediatamente. La verdad es que no siento mucha presión de compartir moto con el campeón del mundo, creo que esto es un gran mérito de Yamaha porque ellos conocen mis exigencias y me han acomodado enseguida.

Alfonso Coppola en su primera victoria mundialista en Lausitzring | Foto: Yamaha Racing

P. Respecto a la pretemporada, ¿cómo le ha ido? ¿Qué cambios más radicales ha notado de la Yamaha de 300 a la de 600?

R. Mi pretemporada al principio no ha sido muy fácil, pero después con los test progresivamente he estado muy satisfecho y tengo muchas ganas de comenzar el primer fin de semana de carreras. Hay una gran diferencia entre la Yamaha 300 y 600, el peso es mayor y tiene el triple de caballos. Deberé cambiar rápidamente mi estilo de pilotaje para aprovechar al máximo la R6.

P. ¿Qué entrenamientos hace para mantenerse en forma durante el invierno? ¿Y durante la temporada?

R. Durante el invierno hago muchos tipos de entrenamientos; divido mi semana entrenando en el gimnasio, correr, bicicleta normal, bicicleta de montaña, motocross, supermotard, y algunos test con la Yamaha R6. La pretemporada es realmente comprometida y hay que trabajar duro. En cambio durante la temporada tengo menos tiempo para entrenar y debo estar atento para no llegar descargado a las carreras. Los entrenamientos que mayormente hago en la temporada son bici y moto.

P. Para usted, ¿quiénes cree que van a estar involucrados en la lucha por el título europeo regularmente?

R. Creo que todos los pilotos del europeo son pilotos muy fuertes pero seguramente Rob Hartog y Axel Bassani serán los adversarios más duros de batir.

P. ¿Cuáles son sus principales objetivos para este año?

R. Mi objetivo este año es crecer carrera a carrera y llegar lo antes posible al top 10, además obviamente de ganar el campeonato europeo.

P. ¿Se ve con opciones de ganar el campeonato europeo? ¿En qué circuitos se siente más cómodo?

R. Tengo un gran equipo a mis espaldas que puede hacer exprimir al máximo mis capacidades que ya demostré el año pasado. Los circuitos que prefiero y donde me siento más cómodo son Misano y Donington Park. Son dos pistas que me encantan y siempre he tenido muy buenos resultados.

Alfonso Coppola en la ronda de Jerez 2017 | Foto: Yamaha Racing

Se podrá ver a Alfonso Coppola en pista por primera vez en la Yamaha R6 en el fin de semana del 13 al 15 de abril en Motorland Aragón, la primera ronda europea del calendario de WorldSBK.