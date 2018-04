Clasificación GP de Argentina 2018 de MotoGP en vivo y en directo online

Andrea Dovizioso: "Lamentablemente es similar a como fue en el pasado aquí. Esto es lo malo y lo normal y confirma que este tipo de pista es más difícil para nosotros que otras pistas. No fue un feeling normal para empujar y hacer un buen tiempo de vuelta. Esto no es excusa, es la realidad y esperamos seguir trabajando como hicimos en el pasado cuando fuimos segundos, o casi segundos [cuando Iannone le tiró en 2016], que no comenzamos de forma competitiva desde la primera práctica. Tenemos trabajar y espero tener al menos una sesión en seco mañana para eso".

Marc Márquez: “Ha sido un día bastante positivo. Hemos probado todo lo que teníamos que probar. Contento por el trabajo. Veremos porque la pista cambiará mucho y todo se apretará mucho. Hemos visto que la base es buena. En el test de Jerez dimos un paso y lo hemos confirmado. La moto trabaja mejor que la del año pasado; tenemos más potencia. Si me encuentro bien puedo atacar. Es una pista que patina pero hemos hecho los pasos adecuados. Que la pista patine me favorece, mientras que los demás sufren. Yo puedo jugar con la moto”.

Maverick Viñales: "Ha sido un día muy difícil, no me sentí muy cómodo, en la FP1 no pude ni hacer una vuelta. La posición no era en la que nos tocaba estar, pero sí que en la FP2 teníamos que entender donde nos falta. Aún nos queda bastante para alcanzar el nivel al que estábamos el año pasado. Debemos continuar trabajando. Un poco todas las Yamaha estamos en un camino en el cual no acabamos de dar ni de sacar el 100% de la moto, así que hay que continuar trabajando duro e intentar sacarlo para el domingo".

Valentino Rossi, concentrado para la carrera en Argentina / Foto: Marc González

Valentino Rossi: “Lo mas importante era terminar entre los 10 primeros y lo hemos conseguido. El ritmo es bueno con neumáticos de carrera, pero sufro con la goma blanda, así que veremos en la cronometrada. Aquí Márquez va muy fuerte, pero también Crutchlow y Pedrosa. Creo que Márquez tiene una marcha más aquí, en estos momentos nos lo podríamos jugar con Pedrosa y Crutchlow. Creo que las Yamaha estamos en medio de Honda y Ducati”.

Por el contrario, lejos ha quedado la actuación de su máximo rival, Andrea Dovizioso. El italiano tuvo grandes problemas en la segunda sesión, quedándose en último lugar de la tabla y sin mejorar el tiempo de la mañana. Rossi volvió a ser séptimo y Viñales sexto, justo detrás de Pedrosa.

A pesar de que la lluvia apareció sobre el circuito, Marc Márquez fue capaz de marcar el mejor registro de la FP2 y de la jornada. El de Cervera consiguió romper la barrera del 1´39 en los últimos instantes de la sesión (1:39.395). Crutchlow fue segundo, destrozando también esa barrera, pero a 0.404

Además, Márquez y Viñales han protagonizado una de las imágenes de la jornada. Ambos españoles estuvieron a punto de tocarse en la curva 5 después de que el piloto de Yamaha intentara adelantar a Karel Abraham.

Dani Pedrosa ha marcado este viernes el mejor tiempo de la FP1 con un 1:40.303. Crutchlow le sigue a tan sólo 0.042 y Andrea Iannone a 0.083. Márquez fue sexto, Rossi séptimo, Dovizioso octavo y Viñales 13º.

Andrea Dovizioso llega a la segunda prueba del mundial como líder tras volver a ganar el mano a mano con Marc Márquez en la última vuelta de Qatar. El español es segundo, pero su ritmo en este trazado podría alterar la clasificación general. Rossi se coloca tercero en la tabla y Viñales es sexto.

Viñales, Rossi y Crutchlow en el podio del 2017 / Foto: www.universy.it

En 2017, Maverick Viñales se llevó la victoria en Termas de Río Hondo. Las caídas de Marc Márquez en cabeza de carrera y Dani Pedrosa instantes después dejaron al Repsol Honda vacío de títulos en un circuito que se les da bastante bien. Valentino Rossi y Cal Crutchlow completaron el podio.

Durante la jornada del viernes ya pudimos ver las primeras lluvias cuando se disputaban las FP2 de todas las categorías. Parece que para estos dos días restantes la probabilidad de precipitaciones sigue presente, acompañado por altas temperaturas.

Con un tiempo de 1'39.019, Valentino Rossi es dueño del récord del circuito desde el año 2015, carrera en la que protagonizó un duelo mano a mano con Márquez, quien acabó en el suelo.

Desde el estreno del trazado argentino en el año 2014, Marc Márquez ha ganado en dos ocasiones, siendo el piloto con más victorias en el circuito. Valentino Rossi consiguió la victoria en 2015 y Maverick Viñales el pasado año. Para Ducati la situación es más complicada: Andrea Dovizioso sólo pudo conseguir una segunda posición en estos cuatro años.

Vista de Termas de Río Hondo, Argentina / Foto: Blog en Boxes

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo se sitúa al norte de Argentina, en un pueblo que comparte nombre con el circuito. Su longitud es de 4,806 km, siendo el sexto más largo del mundial. Se compone de 14 curvas, cinco de izquierdas y nueve de derechas.

