Carrera GP de Argentina 2018 de Moto2 en vivo y en directo online

La carrera tendrá lugar a partir de las 13:20 horas (18:20 hora Penínsular)

¡AHORA MISMO EN ARGENTINA! Mucho tienen que avanzar esas nubes para que las carreras sean en seco.

Redes Sociales. En twitter destacan la gran vuelta final de Vierge, aunque también se hizo viral la situación que vivió Bendsneider durante el viernes: https://twitter.com/movistar_motogp/status/982251755613257728

Redes sociales. Y cómo no, el hashtag Comounamoto# que ha propuesto Movistar MotoGP es lo más peculiar de twitter. Con él, se pretende grabar el final de los entrenamientos para ver cómo reacciona la gente. Aquí tenéis un ejemplo: https://twitter.com/thaniacullen/status/982695915164184576 vía @thaniacullen

Gran actuación de Navarro en la QP. El español saldrá quinto. La otra cara de la moneda es para Joan Mir, que saldrá 17º. El vigente campeón de Moto3 no se adapta a la Moto2, y menos en lluvia.

Se espera una carrera con condiciones mixtas. Puede que llueva instantes antes de la carrera de Moto3, por lo que la pista estará, como mínimo, más fría de lo normal.

XAVI VIERGE es el hombre de la pole. Ayer sorprendió a todos con un gran pilotaje sobre Termas de Río Hondo. Aquí tienes la crónica de VAVEL: https://www.vavel.com/es/motor/2018/04/07/moto2/901227-un-sorprendente-xavi-vierge-seca-termas-de-rio-hondo.html

Esta es la parrilla de salida para la carrera:

Vierge: "No tengo palabras. Increíble hacer la pole en esta situación. En la última vuelta he dicho me la juego. He salvado la caída varias veces. Muy feliz"

Xavi Vierge lo ha tenido muy claro desde el principio. El español ha ido a por los mejores tiempos desde el principio, y su objetivo no es menos que la victoria.

Resumen del fin de semana hasta la carrera: FP1: 1º Pasini, 2º Oliveira, 3º Bagnaia FP2: 1º Márquez, 2º Oliveira, 3º Vierge FP3: 1º Gardner, 2º Baldassarri, 3º Oliveira Además de Vierge, no hay que olvidarse de Oliveira, siempre arriba durante todos los entrenos, independientemente de la cantidad de agua que haya en la pista

QP: 1º Vierge, 2º Baldassarri, 3º Kent

La pista, de nuevo, será una incertidumbre, pero los favoritos siempre han sido Oliveira, Márquez y Vierge. El hermano de los Márquez prefiere unas condiciones en seco, mientras que Vierge demostró ir muy rápido con la pista húmeda.

Estas son las previsiones para el día:

¿Recuerdas lo que ocurrió en 2017? Alex Márquez se fue al suelo cuando perseguía a su compañero de equipo, Franco Morbidelli, para ganar la carrera.

Alex CELEBRA SU GP NÚMERO 100 EN ARGENTINA. Puede ser su día.

Aquí tenéis el circuito de Termas de Río Hondo. En general, circuito rápido, aunque con fuertes frenadas. Longitud: 4,8 km Anchura: 16 metros Recta más larga: 1076 metros. Curvas de izquierda: 5 Curvas de derecha: 9