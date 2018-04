Carrera GP de Argentina 2018 de MotoGP en vivo y en directo online

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Argentina en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 20:00 horas.

Las claves de la carrera pasarán por una buena elección de los neumáticos como se ha podido ver en la tanda de entrenamientos clasificatorios donde varios pilotos fueron damnificados por una mala elección del neumático.

Foto: HRC

Jack Miller: "La verdad es que no he pensado mucho. He estado fijándome en el resto de la pista, estaba más o menos bien. Intentaba sacar el máximo posible. En la vuelta anterior incluso fui más rápido. Casi me caigo, he pasado mucho miedo. Lo repetiría"

Dani Pedrosa: "Una vez que la lluvia cesó, la pista comenzó a secarse bastante rápido, y en cierto punto había un carril seco. El problema fue que la curva 7 estaba completamente mojadao, y luego la última curva también estaba bastante húmeda. Jack hizo una vuelta increíble en slicks. Después de mi primera salida, que no era perfecta, consideré cambiar a slicks también. Al final, decidí quedarme con neumáticos de lluvia y tratar de llegar al límite. Hice una buena vuelta y estoy muy contento con el resultado, porque estar en la primera fila es importante para mañana".

Johann Zarco: “Estoy muy contento con la primera fila, eso siempre es importante para la carrera. En el box teníamos la segunda moto preparada con los neumáticos de seco, llegué al garaje y esperamos un poco a ver qué hacían los otros pilotos. Sabía que Miller había salido con slick y me estaba fijando en sus sectores, a ver cómo iba. Pero no había tiempo, se estaba acabando la Q2 y tenía que tomar una decisión”.

El trazado argentino ha vivido una de las clasificaciones más emocionantes donde Jack Miller ha arrebatado la pole a un gran Dani Pedrosa, que sale desde la segunda posición, cuando prácticamente ya estaba asentado que se la llevaba el catalán. Marc Márquez sale en la sexta posición, Andrea Dovizioso octavo y Maverick Viñales noveno.

En la FP3 matinal de este sábado que se ha disputado con la pista mojada al principio y en condiciones mixtas al final Marc Márquez ha vuelto ha dominar la sesión demostrando nuevamente sus buenas sensaciones en esta pista.

Foto: HRC

Andrea Dovizioso: "Lamentablemente es similar a como fue en el pasado aquí. Esto es lo malo y lo normal y confirma que este tipo de pista es más difícil para nosotros que otras pistas".

Cal Crutchlow: "Al final, tengo lo que tengo, y que tengo que trabajar lo mejor posible con esos recursos. Estoy muy contento con el apoyo de Honda. La forma de trabajar ha sido soberbia este año y estoy contento. Por supuesto que quiero el basculante de carbono, pero no creo que lo tenga, así que da igual que lo pida".

Dani Pedrosa: "Probamos algunas cosas nuevas e ideas diferentes sobre la electrónica. Pero hoy fue difícil para mí entender cuánto mejor es porque la pista estaba sucia y no tenía el agarre perfecto, sobre todo por la tarde".

Marc Márquez: “Ha sido un día bastante positivo. Hemos probado todo lo que teníamos que probar. Contento por el trabajo. Veremos porque la pista cambiará mucho y todo se apretará mucho, hemos visto que la base es buena. En el test de Jerez dimos un paso y lo hemos confirmado. La moto trabaja mejor que la del año pasado; tenemos más potencia".

Finalmente, el mejor tiempo del día fue para Marc Márquez tras conseguir la mejor posición en los segundos entrenamientos libres por delante de Cal Crutchlow y Tito Rabat. Por su parte, Andrea Dovizioso, el líder del mundial finalizó en la última posición.

El Gran Premio de Argentina comenzó con Dani Pedrosa en lo más alto de la tabla de tiempos, el catalán supo anteponerse en los últimos minutos arrebatando la posición a sus dos compañeros de marca, Marc Márquez y Cal Crutchlow.

Andrea Dovizioso llega a la segunda prueba del mundial como líder tras volver a ganar el mano a mano con Marc Márquez en la última vuelta de Qatar. El catalán se sitúa en segunda posición con Valentino Rossi en la tercera.

Foto: Getty images

El Autódromo de Termas de Río Hondo ha sido protagonista de las victorias de dos marcas distintas, Honda, con Marc Márquez como vencedor en dos ocasiones y Yamaha con sus dos pilotos actuales, Valentino Rossi en 2015 y Maverick Viñales la temporada pasada.

Durante todo el fin de semana la lluvia ha formado parte de la fiesta, tanto en los entrenamientos libres del viernes como en la tanda de entrenamientos clasificatorios del sábado lo que ha propiciado tiempos más lentos que los conseguidos el viernes. Todo parece apuntar a que la carrera también será en condiciones de mojado.

El trazado argentino es uno de los denominado 'circuito Honda' donde el piloto con más victorias es Marc Márquez, triunfos conseguidos en las temporadas 2014 y 2016. Con un tiempo de 1'39.019, Valentino Rossi es dueño del récord de la pista desde la temporada 2015, carrera en la que protagonizó un duelo mano a mano con Márquez, quien acabó en el suelo.

Foto: blog en boxes

El circuito de Termas de Rio Hondo es el escenario de la segunda cita del mundial desde hace 4 años, se sitúa al norte de Argentina, en un pequeño pueblo que hace honor al nombre del Autódromo. Su longitud es de 4,806 km. Se compone de 14 curvas, cinco de izquierdas y nueve de derechas.