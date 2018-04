Valentino Rossi: "No es una buena posición para la carrera"

Las sensaciones en el Movistar Yamaha siguen siendo un condicionante de cara a los grandes premios, y es algo que se sigue notando en ambos pilotos de la fábrica japonesa. Aun así, en Valentino Rossi son efectos que están afectando más en Argentina, ya que normalmente está un pequeño paso por delante de su compañero Maverick Viñales, al que le está costando algo más domar a su moto.

Tanto en la primera y en la segunda sesión del fin de semana como en la combinada del viernes el italiano fue séptimo justo por detrás de su compañero de box debido a las difíciles condiciones de la pista y que el español se siente más seguro que en Qatar. En la Q2, el mejor registro que Rossi pudo hacer fue de un 1'49.326 que le colocaría en el undécimo puesto de la parrilla, tarea difícil para el #46 que se marca como objetivo superar a los pilotos que tiene delante para llegar a arriba.

De algo que más se está quejando Vale es de las condiciones de pista, que se prevé que serán mixtas para la carrera, y ya durante el fin de semana han probado tanto en condiciones de mojado como en seco y mixtas durante la clasificación del sábado. “En estas situaciones mixtas sufrimos mucho, para mí personalmente las gomas son muy blandas y me cuesta mucho tanto la delantera como la trasera, se me empieza a cerrar la moto y no puedo pilotar al límite”, dijo Valentino, que también admite “haber intentado pilotar muy fino pero no ha bastado”.

Foto: Lucas ADSC - VAVEL

No obstante, de cara a carrera, todavía no están claras las condiciones y hay que estar prevenido para todo. “En seco no estoy mal, y en mojado total no estamos fantásticos pero no es malo del todo, pero creo que en carrera será mixto y esas son las peores condiciones que podemos tener porque sufrimos mucho, no logramos ir rápido”, zanjó Rossi.

Además, como Viñales, ha hablado acerca de Johann Zarco, piloto satélite de Yamaha que está obteniendo mejores resultados que los oficiales: “El problema es que las gomas son muy blandas y con ese compuesto Zarco lo hace muy bien, estresa muy poco los neumáticos, por su forma de pilotar, y en esas condiciones es muy rápido. Lo que sí es verdad es que con estos neumáticos nosotros sufrimos mucho y espero que sea una carrera en seco o totalmente mojado, no a medias”, expuso el de Yamaha.