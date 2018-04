Lorenzo: “En mojado hemos sido de los más rápidos”

Google Plus

Jorge Lorenzo está decidido a mejorar en la carrera del GP de Argentina y lograr un mejor resultado que el del pasado año, donde se fue por los suelos en la primera vuelta. Con las condiciones correctas, el piloto español espera conseguir su objetivo saliendo en 14ª posición.

“Si la carrera es en condiciones de completamente mojado, somos de los más rápidos, quizá Márquez y alguna Honda están mejor, pero no muy lejos. En condiciones mixtas todo es posible y en seco no hemos tenido mucho tiempo para mejorar las sensaciones. Ojala el warm up sea en seco, podamos mejorar sensaciones, hacer una buena salida y para adelante”, comentaba Lorenzo.

El piloto español se ve obligado a mejorar la situación tras un fin de semana complicado y con una clasificación desastrosa. El número 99 se vio desplazado a la Q1 por no conseguir el viernes un tiempo correcto, la aparición de la lluvia le acompañó a quedarse fuera de los 10 primeros. Al comienzo de la Q1, el piloto mallorquín consiguió el mejor tiempo con el neumático medio trasero, lo que hacía prever que estaría en la Q2.

Tras la finalización de esas primeras vueltas, el piloto de Ducati, entró a boxes para cambiar los neumáticos por una goma de lluvia más blanda, lo que le acabó condenando. Lorenzo no mejoró su tiempo y fue rebasado por Dovizioso, en primer lugar, y en los instantes finales por Aleix Espargaró y Karel Abraham.

El propio Lorenzo lo admitía: “Tuvimos un malentendido con Gabarrini, no quería esa goma. Sin duda no era el neumático adecuado para las condiciones que había en la pista”.

“Al salir tenía agarre pero se sobrecalentaba y en la vuelta lanzada no tenía nada de grip, era como ir sobre hielo. No nos hemos entendido bien y él ha decidido ponerla, y ha resultado ser el compuesto equivocado”, desvelaba Lorenzo, tras el error con su jefe de mecánicos, Gabarrini.

“Quizá se me ha escapado la posibilidad de entrar en la Q2 luchando con Dovizioso por el tiempo, pero bueno, hay que aprender de esto”, comentaba el piloto español. “Lo positivo es que en mojado hemos sido de los más rápidos, pero cuando se ha secado hemos sufrido un poco más, pero con el neumático adecuado el tiempo habría sido mucho más rápido”, concluía Lorenzo, de cara a la carrera en Termas de Río Hondo.