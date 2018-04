Jack Miller: "Mi objetivo era una buena vuelta y entrar; decidí jugármela"

El australiano Jack Miller sorprendió a toda la parrilla cuando pasó por línea de meta mejorando en 117 milésimas el tiempo de Dani Pedrosa de la Q2 del Gran Premio de Argentina. El del Pramac decidió rodar los últimos minutos de la clasificación con neumático slick o de seco cuando la pista tenía carril solo en algunas curvas, ya que otras estaban muy mojadas todavía para ir con esa goma.

Aunque Miller no fue el único que probó suerte con esta opción, fue el que aguantó con su decisión hasta el último suspiro. Marc Márquez había salido también con la opción de seco, pero volvió a entrar debido a la peligrosidad de la pista en esas condiciones, al igual que Cal Crutchlow.

En las tres vueltas que dio el australiano, en las tres tuvo sustos importantes que le avisaban que no se podía ir con los de seco en algunas partes del trazado. Mientras que en los dos primeros parciales, en los que había carril, mejoraba el tiempo de Pedrosa en casi segundo y medio, en la segunda mitad del circuito y en especial, el tercer sector, perdía bastante y se quedaba a las puertas de la pole. Hasta la última vuelta. Nadie se lo esperaba. No estaba en las pantallas. No se mostraban sus tiempos. Pasó por línea de meta sin ser avistado y llevándose su primera pole de MotoGP.

"La verdad es que no lo he pensado mucho", admitía el del Pramac. "He estado fijándome en el resto de la pista, estaba más o menos bien. Intentaba sacar el máximo posible y en la vuelta anterior incluso fui más rápido. Casi me caigo, he pasado mucho miedo". Sin embargo, también reconoció que lo volvería hacer. "Mi objetivo era hacer una buena vuelta y entrar. Luego dije, 'voy a jugármela', y puse los slicks y la verdad que ha funcionado bien esta vez", comentaba, siendo el más listo de la clase por esta vez.

"Sabía que iba a necesitar al menos tres vueltas para entender los neumáticos. No sabía si alguien lo estaba probando. Los tiempos no estaban tan mal". Miller se movió como pez en el agua, y es que en 2016, durante el Gran Premio de Holanda, también le ganó la partida a Márquez bajo un aguacero.

No obstante, prefiere que, en esta ocasión, la carrera sea totalmente en seco. "Hemos dado un paso adelante en lluvia en la FP4, pero no sé si será suficiente. En seco lo hemos hecho bien", concluía el poleman de Argentina.