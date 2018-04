Álex Rins: "Ha sido una carrera muy dura"

Álex Rins ya venía avisando en los test de pretemporada de que este año daría guerra delante, incluso marcando tiempos mejores que su compañero Andrea Iannone, que no pasa por su mejor momento en la marca japonesa. También en la pasada carrera de Qatar estuvo en posiciones punteras pero desafortunadamente cayó yendo en sexta plaza. "Este invierno hemos trabajado muchísimo, nos lo merecemos. Comparado con otras carreras, en las ultimas vueltas iba tranquilo. Estamos corriendo con madurez, algo que he mejorado", expuso el piloto español destacando que está aprendiendo mucho en la categoría reina.

En cuanto a su ritmo a lo largo del fin de semana, Rins fue vigesimoprimero en la FP1 pero en contraste fue octavo en la segunda sesión salvando los muebles del primer día de gran premio. En el día de clasificaciones pasó directamente a la Q2 en la que, con un 1:47.743 se coló en la segunda fila de la parrilla en quinto puesto, algo muy positivo de cara a la carrera a pesar de la incógnita que eran las condiciones que habría.

Durante la locura que ha sido la carrera en Termas, el de Suzuki rodó prácticamente los 24 giros en el top 3 excepto algunas ocasiones de lucha que le retrasaban hasta ser cuarto, pero con su ritmo y la confianza que muestra sobre su montura pronto recuperaba su posición de podio. "Estoy muy contento. Es un podio increíble, con todo este show que se ha montado al retrasar la parrilla. Ha sido una carrera muy dura porque al salirte de la línea te podías caer", dijo Rins.

Jack Miller ha sido uno de los hombres más destacados del fin de semana, y precisamente con él ha tenido que codearse hoy el de Valdealgorfa. "Tenía un poco de nervios. Cuando iba detrás de Miller sentía que me estaba molestando. Iba con margen. Pero cuando me he puesto primero cometí un gran error. En la última vuelta tuve susto que casi me caigo. He hecho lo que he podido", dictó Álex.