Aleix Espargaró: "Con todas las cámaras, no entiendo como a Petrucci no se le sanciona"

El Gran Premio de Argentina estuvo marcado por varias polémicas, la primera la del inicio carrera donde varios pilotos tenían que entrar al pit lane a cambiar neumáticos cuando las condiciones climatológicas cambiaban repentinamente.

La segunda tuvo lugar cuando al volver a pistar para salir a carrera, Marc Márquez tuvo un problema en su moto que le hizo tener que maniobrar en plena recta para poder arrancar la moto, una acción por la que fue sancionado.

Cuando Márquez fue sancionado con un 'ride through' inició una remontada a la desesperada y al primer piloto que se encontró fue Aleix Espargaró, al que le costó adelantar. Tanto fue así que Marc tuvo que maniobrar para adelantar al catalán y le metió la moto, sacándole de la trazada y casi tirándole al suelo. Dirección de Carrera sancionó al de Honda con la perdida de un puesto en carrera en ese momento.

Aleix, sin embargo, al terminar la carrera declaro que la acción de Márquez había sido fuerte, pero no peor que otras, incluso se quejó de que Petrucci le había golpeado con mayor violencia, sin que el italiano recibiera ninguna sanción.

“Petrucci me ha sacado en la curva 2 igual de fuerte o más y creo que llevamos un millón de cámaras en la moto, hay un millón de on boards y no creo que sea tan complicado el trabajo para valorar y ver las acciones”, dijo Aleix.

Incidente de Danilo Petrucci y Aleix Espargaró. Foto: Twitter Aleix Espargaró

“La sanción de Márquez me parece justa, entra muy pasado, cosas de las carreras, puede pasar, se le penaliza y ya está, pero no es justo que no se haya sancionado a Petrucci cuando me ha chocado más fuerte. No me parece tan complicado el trabajo de dirección de carrera”, añadió.

Como pasó en Qatar, Aleix tuvo que abandonar por problemas mecánicos, una situación a la que el catalán ya esta muy acostumbrado.

“No ha tenido nada que ver los golpes, la moto iba bien, aceleraba, podía adelantar a pilotos y me divertía, pero ha empezado a ahogarse cuando bajaba las revoluciones y al final se ha parado en la recta. Dos carreras y las dos abandonando por culpa de la moto”, se lamentó el de Granollers.