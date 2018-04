Lin Jarvis: "En este momento no me interesa hablar ni con Honda ni con Márquez"

Google Plus

Una de las imágenes del Gran Premio de Argentina que quedará para la posteridad, sin ninguna duda fue el incidente de Marc Márquez y Valentino Rossi que propició que se volviese a desatar la polémica entre ambos pilotos y que Marc Márquez se fue de Argentina sin puntuar.

Tras acabar la carrera, tanto Marc Márquez, Alberto Puig como Emilio Alzamora se acercaron hasta el box del nueve veces campeón del mundo para disculparse pero los miembros del equipo de Valentino Rossi decidieron no recibir a la comitiva de Honda, cuando Marc Márquez trató, sin éxito, de pedir disculpas al italiano.

Lin Jarvis, el máximo responsable de Yamaha en los grandes premios, presenció la imagen en primera fila y secundó la iniciativa del asistente de Rossi, Uccio Salucci, de echar del box a Marc Márquez y su equipo en un momento de tensión máxima.

Posteriormente, Jarvis y los responsables de Honda acudieron a Dirección de Carrera a pedir un castigo mayor para Márquez, que fue sancionado con 30 segundos al final de la carrera, perdiendo así todos los puntos. Finalmente, el británico habló antes los medios criticando la actuación del catalán “es un tema que se necesita resolver para el futuro”, asegurando que lo del domingo fue absolutamente inaceptable.

“Como equipo no podemos aceptar este tipo de acciones por parte de Márquez. Lo que ha hecho, por dos veces, en esta carrera es inaceptable. Primero con Aleix Espargaró y luego con Valentino, que ha corrido el riesgo de hacerse daño y ha perdido todos los puntos. Simplemente no es aceptable, hemos ido a Dirección de Carrera para dejar clara nuestra postura, y Valentino ha venido con nosotros para exponer directamente su opinión”, desmenuzó Jarvis.

Ahora hay que ver si Dirección de Carrera modifica o amplía la sanción tras la petición de Yamaha. “Debemos esperar ahora a ver qué dicen Dirección de Carrera y la FIM, deben decidir si hacen alguna cosa más, porque le han sancionado con 30 segundos y le han impuesto un ride through por el incidente en la parrilla”.

Valentino Rossi y su equipo saliendo de Dirección de Carrera. Foto: Movistar MotoGP

El discurso de los italianos estaba consensuado, e igual que Rossi habló de “tener miedo”, ese mismo concepto fue el utilizado por Jarvis. “Valentino ha dicho que Márquez es peligrosísimo y que tiene miedo de estar cerca de él en la pista. Esto es un tema que se necesita resolver de cara al futuro. No sólo por nosotros, también por MotoGP en general”.

Le preguntaron a Jarvis si había hablado del incidente con los responsables de Honda. “Nosotros hemos ido a Dirección de Carrera a exponer nuestra posición, en este momento no me interesa hablar con Honda ni con Márquez. Él ha intentado venir a nuestro box, pero no era el momento de hacerlo”, finalizó Jarvis.