Giacomo Agostini: "Márquez no va a por la pierna de sus rivales"

Después de la polémica que se formó en el Gran Premio de Argentina tras el incidente de Marc Márquez y Valentino Rossi, el asunto ha propiciado todo tipo de comentarios de celebridades del mundo de las dos ruedas. Uno de ellos ha sido el 15 veces campeón del mundo, Giacomo Agostini.

Mientras que algunos han pedido un castigo adicional para Marc Márquez, además de los 30 segundos con que fue sancionado por el contacto con Valentino Rossi en Termas de Río Hondo, Agostini cree que, pese al error del de Honda, no se le debería aplicar ninguna penalización adicional.

El piloto más laureado en la historia del Campeonato del mundo, ha hablado en los micrófonos de la emisora Radio 24: "Márquez lo hizo mal y se disculpó. Esperemos que no vuelva a hacerlo".

"Sin embargo, no debe ser descalificado. Ya fue castigado en la carrera. Si descalificamos cada vez, entonces no se correrá más. Esto vale para todos. Creo que Iannone, que tiró Dovizioso hace dos años, luego fue descalificado, pero así no corre ninguno", justificó 'Ago'.

Sin embargo, las palabras de Valentino Rossi afirman todo lo contrario y es que el nueve veces campeón del mundo ha acusado a Márquez de mala fe, viendo cierta voluntariedad en la búsqueda de contactos con sus rivales a lo que Agostini ha expresado su visión aclarando que son errores que le han ocurrido a todos los grandes campeones y que quizás la tensión del momento es la que ha llevado a ciertas declaraciones

"No es cierto lo que dice Rossi de que Márquez vaya a la pierna de los pilotos. Ahora están todos un poco nerviosos y todo el mundo está exagerando. Lo que pasó entre Márquez y Rossi le ha sucedido a todos, a mí, le pasó a Valentino Rossi y también en esta carrera a Zarco con Pedrosa", continuaba el italiano.

"Yo recuerdo que cuando competía, sobre todo en Inglaterra, en cuanto frenabas te pasaban cuatro, uno por arriba, otro por abajo, por la derecha y por la izquierda. Siempre ha sido una lucha así, por supuesto con respeto e intentando no tirar a nadie", proseguía.

Por último, según su punto de vista, Márquez se equivocó al ir a tratar de disculparse con Valentino en caliente

"¿Las excusas de Márquez? Es un momento difícil. Recién terminada la carrera todavía tienes la adrenalina a 100%. Tal vez era mejor esperar un cuarto de hora, 20 minutos. Igual las aguas se habrían calmado, pero si no hubiera ido, lo hubieran criticado de todos modos", zanjó.