El Pata Yamaha en busca de más resultados

El Pata Yamaha Official WorldSBK quiere seguir manteniendo la racha de resultados. Tras los brillantes podios firmados por ambos pilotos del equipo, Alex Lowes y Michael van der Mark, en la Carrera 2 de Tailandia, estos esperan continuar por este camino en el siguiente Round del calendario en Motorland, Aragón.

Lowes, quien por el momento está quinto en la clasificación general, después de un consistente inicio de temporada, llega motivado a la cita aragonesa. El pasado año los resultados en Motorland fueron algo variados. En la primera carrera consiguió un cuarto puesto y, tras salir en pole, en la carrera del domingo terminó 13º. Aun así, el británico llega con esperanzas a Aragón.

"Siempre es bueno comenzar la temporada europea y ahora las carreras tienen una frecuencia mayor, lo cual me gusta. Creo que he tenido un buen comienzo en 2018 pero, sinceramente, he perdido algo de confianza y esa sensación de que necesito dar lo mejor de mí. ¡Aragón es una pista que realmente disfruto! Es un circuito largo con una variedad de curvas que contienen algunas secciones más lentas que son bastante técnicas y también algunas curvas más rápidas, que me van realmente bien. Honestamente, estoy impaciente por llegar, trabajar duro con los chicos durante las sesiones y pelear por más podios en las carreras", confesaba el piloto de Yamaha.

En el otro lado del box, su compañero de equipo, Michael van der Mark, quien va sexto en la clasificación general y consiguió dos quintos puestos en el 2017 en la cita aragonesa. Van der Mark llega a la gira europea y a un circuito que aprecia especialmente con mucha más confianza después de los resultados obtenidos en Tailandia.

"Después de los dos primeros Round transoceánicos, la temporada europea comienza finalmente este fin de semana en Aragón. Hemos tenido algunos resultados alentadores en las dos primeras pruebas y este año parece que la competencia está mucho más apretada que antes, y con los progresos que hemos hecho, estoy deseando ver qué nos traerá Aragón. ¡Ojalá podamos llevar nuestro buen momento a MotorLand y pelear de nuevo por el podio!", apuntó el piloto.