Jorge Lorenzo, en el punto de mira de Suzuki

En los últimos días se ha hecho oficial la renovación de Álex Rins con Suzuki, la marca que confió en él para darle la oportunidad de subir a MotoGP tras la flamante última temporada de Moto2 que hizo jugándose el título con Johann Zarco. Pero, al resolverse esta incógnita, otras dos surgen, y una de ellas es, ¿renovará el actual propietario de la otra Suzuki? Y es que, Andrea Iannone no está cumpliendo con los requisitos que se le pusieron al llegar al Suzuki Ecstar, que principalmente era alcanzar el listón que Maverick Viñales dejó.

La segunda cuestión es, si Iannone no renueva y abandona el equipo, ¿quién será su sucesor? Aquí es donde Jorge Lorenzo entra en juego. El actual piloto de Ducati no termina de adaptarse y aunque el pasado año consiguiera 3 podios, hubo momentos durante la temporada en los que lo pasó realmente mal por ello. Con el nuevo curso empezado, el mallorquín todavía no se siente seguro en su montura y de dos carreras que se han corrido ya, en una cayó y en la del pasado domingo quedó decimoquinto, añadiendo que las sensaciones durante el fin de semana fueron malas debido a la meteorología. Esto hace que aumenten las posibilidades de abandonar a su Desmosedici, igual que podría rebajar el nivel de su sueldo, pero éste se vería beneficiado por los buenos resultados.

Según informa ‘Motorsport’, por estos importantes factores que depararán el futuro de Jorge, el ‘99’ tiene encima de la mesa un contrato con Suzuki, pero está a la espera de que Ducati le ofrezca la renovación hasta 2020, pero el tiempo corre para todos y tan pronto pueden hacerle una oferta como que venga otro piloto y él se quede sin sitio en la categoría reina como ha pasado en varias ocasiones este año.