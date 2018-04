Kevin Schwantz: "Márquez debería ser advertido seriamente"

Kevin Schwantz, reconocido piloto en su época por ganar con Suzuki en 1993, ha comentado su opinión respecto al duelo Marc – Rossi del pasado domingo cuando el español trataba de superar al italiano con la mala suerte de que éste último cayó, estando en contra de la actuación del campeón del mundo del año pasado.

“Si eres mucho mejor que el corredor que tienes delante, entonces encuentra la forma de superarle de forma limpia. Me da igual cuáles sean las condiciones de la pista porque son las mismas para todos, y tampoco me importa la vuelta que sea. Encuentra la forma de pasarle sin golpearle”, admitió Schwantz.

Además, el embajador de Suzuki mencionó también el choque de Malasia 2015. “Son dos cosas completamente distintas. En aquella ocasión, Rossi estaba por el interior, le frenó y se lo llevó hacia el exterior. Esa es la forma en la que los pilotos le decimos a alguien que no nos gusta su comportamiento. Y Marc se cayó porque intentó dar la curva estando pegado a él. Pero esto es completamente distinto y me irrita que la gente no lo vea”, expuso el histórico piloto, nombrando también a un rival directo del de Cervera como Andrea Dovizioso: “Habríamos tenido más situaciones de estas si Andrea no fuera tan listo. Si en esas carreras en las que se jugaron el triunfo en la última curva no le hubiera dejado meter la moto, ambos habrían acabado por tierra. Pero Dovi sabe cuál es el método de Marc”.

Terminó sus declaraciones haciendo alusión al momento tenso que el #93 tuvo en parrilla, diciendo que Marc “tendría que haber sido descalificado de la prueba durante las dos primera vueltas si no hizo lo que Tony Congram le dijo”, ya que eso habría impedido “todas las estupideces que hizo luego”. “Creo que tiene que replantearse su punto de vista en la pista”, zanjó Kevin.