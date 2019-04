Ricciardo reconoce que nada le ha dolido más que la muerte de Bianchi

Daniel Ricciardo ha expresado su opinión tras la implantación del halo y el debate que ha surgido en torno a la estética de este nuevo elemento de seguridad. El australiano ha asegurado que no es tan malo como lo pintan, ya que lo más importante es proteger al piloto y evitar accidentes trágicos como el de Ratzenberger, Senna o Bianchi, una de las muertes más duras de su carrera deportiva.

Bianchi fue piloto del equipo Marussia en las temporadas 2013 y 2014; el 5 de octubre de 2014, en el Gran Premio de Japón, el piloto francés perdió el control de su monoplaza y se metió debajo de la grúa que había en el circuito para retirar el coche de Sutil, que se había salido justo en la misma curva que él. La carrera fue suspendida y Bianchi fue llevado de inmediato al hospital, con graves lesiones que hicieron que nunca más se despertase; después de nueve meses, el piloto francés falleció.

Ricciardo asegura que muchos olvidan lo peligrosa que es la Fórmula 1, ya que durante 20 años no ha habido ningún accidente, hasta que el trágico desenlace de Bianchi les hizo toparse con la realidad. "Fue realmente difícil y me golpeó más que cualquier otra cosa que me haya pasado en la vida", asegura el piloto de Red Bull. Aunque no sea el único accidente en Fórmula 1, el australiano afirma que nunca había vivido la muerte de un piloto tan de cerca. Por ello, prefiere no preguntarse si el halo hubiera salvado a Bianchi o no, pero lo que tiene claro es que si en alguna carrera ocurriera algo y los pilotos no contaran con este elemento de seguridad, todos hablarían de ello.

Por ello, a Ricciardo le costó entender que tenía que seguir adelante, y más cuando el fin de semana siguiente tenía que enfrentarse a una nueva cita del Mundial. "Familia y amigos me preguntaron cómo me sentía, el equipo me dijo que si no estaba listo para pilotar, no pasaba nada", confiesa. Sin embargo, quiso subirse a su monoplaza y correr por su amigo, al igual que el resto de pilotos, que le realizaron un emotivo homenaje.

Ingenieros del equipo Marussia recuerdan a Bianchi | Imagen: F1

También ha confesado que, a pesar de la rivalidad entre los pilotos, todos se respetan mucho, y así se demuestra cuando ocurren tragedias como estas: "Somos rivales, pero de alguna manera todos nos queremos, todos nos respetamos mucho, lo demostremos o no, y en ese momento resaltó ese afecto". Desde este momento, el de Red Bull asegura que se ha convertido en un mejor piloto y pone el corazón en cada carrera.