Resumen Clasificación GP de España 2018 de MotoGP

Y hasta aquí la clasificación de la categoría reina en el Gran Premio de España, en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. La carrera tendrá lugar mañana a las 14:00h. ¡Muchas gracias por estar ahí!

POS. PILOTO TIEMPO 1 Cal Crutchlow 1:37. 653 2 Dani Pedrosa +0.259 3 Johann Zarco +0.303 4 Jorge Lorenzo +0.316 5 Marc Márquez +0.324 6 Álex Rins +0.331 7 Andrea Iannone +0.334 8 Andrea Dovizioso +0.376 9 Danilo Petrucci +0.433 10 Valentino Rossi +0.614

FOTO: LCR Honda

La segunda fila de parrilla está formada por Lorenzo, Márquez y Álex Rins. Iannone saldrá desde la tercera, al igual que Dovizioso y Petrucci. Valentino Rossi saldrá décimo, por delante de Viñales y Miller.

¡Cal Crutchlow se lleva la pole del Gran Premio de España! Junto a él en primera fila estarán Dani Pedrosa, a dos décimas, y Johann Zarco, a tres.

Márquez no mejora el registro de Cal Crutchlow y se mantiene en cuarta posición. Zarco ocupa ahora la tercera plaza, y Lorenzo está mejorando el mejor tiempo.

Marc Márquez en tiempo de pole en los primeros parciales. Dani Pedrosa se coloca segundo.

¡Crutchlow primero!

Cal Crutchlow está mejorando el tiempo de Márquez, al igual que Jorge Lorenzo.

De momento, Honda y Suzuki ocupan las cinco primeras posiciones de parrilla, con Márquez, Iannone, Pedrosa, Rins y Crutchlow.

Márquez mejorando su propio tiempo, cuando su compañero de equipo, Dani Pedrosa, se coloca tercero, con Rins en cuarta posición.

Márquez ya marca el mejor tiempo, seguido muy de cerca por Andrea Iannone.

¡Se abre el pit lane para los pilotos de la Q2! ¡Ya salen a pista!

¡Final! Andrea Dovizioso y Maverick Viñales estarán en la Q2.

A falta de dos minutos para el final, Dovizioso y Viñales son los pilotos que pasarían a la Q2.

¡Caída de Tito Rabat!

Andrea Dovizioso ha rebajado su mejor tiempo y se mantiene primero. Maverick Viñales también venía mejorando el tiempo del italiano en el primer parcial, aunque ha perdido algo en el segundo.

Dovizioso y Tito Rabat se colocan primero y segundo, con Viñales tercero a solo dos décimas del piloto italiano.

Pol Espargaró y Thomas Luthi marcan los mejores tiempos. Morbidelli, Viñales y Dovizioso están mejorando el tiempo de Espargaró.

¡Ya salen los pilotos a pista!

En esta Q1 estarán Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Tito Rabat, Pol Espargaró, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Scott Redding, Mika Kallio, Karel Abraham, Bradley Smith, Thomas Luthi, Álvaro Bautista y Xavier Simeon.

Ahora sí, a punto de comenzar la batalla por la pole. Los pilotos de la Q1 tendrán 15 minutos para hacer un buen tiempo que les permita luchar por estar en la Q2 y optar a las mejores posiciones.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la clasificación del GP de España en vivo. La clasificación tendrá lugar a partir de las 14:10 horas del viernes 4 de mayo de 2018.

Los pilotos de Suzuki dominan la sesión. Andrea Iannone y Álex Rins ocupan las dos primeras posiciones de la tabla. Justo por detrás, aparecen las Honda de Márquez, Pedrosa y Crutchlow.

Marc Márquez ha sufrido una caída sin consecuencias durante esta última sesión de entrenamientos libres cuando estaba liderando la tabla de tiempos.

Los pilotos de la categoría reina salen a pista para disputar el FP4 previo a la clasificación. En estos momentos, la temperatura del asfalto está rondando los 40º.

FOTO: Honda Repsol Team

Andrea Dovizioso y Maverick Viñales tendrán que disputar la Q1 para poder luchar por la pole. Junto a ellos, Aleix Espargaró, Rabat, Pol Espargaró, Nakagami, Morbidelli, Redding, Kallio, Abraham, Smith, Luthi, Bautista y Simeon.

Los pilotos que entran directamente en la Q2 son Márquez, Crutchlow, Iannone, Zarco, Lorenzo, Miller, Rossi, Pedrosa, Petrucci y Rins.

Tras la FP3, Marc Márquez es el piloto más rápido, con un crono de 1:37.702. Tras él se encuentra Cal Cruchlow, a dos décimas y Andrea Iannone se ha colocado tercero, a +0.287.

El sábado amanece despejado en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. El sol brilla y no se espera lluvia a lo largo del día. La temperatura por la mañana ronda los 16º y llegará a subir hasta los 25º a lo largo del día. La temperatura en pista alcanzó los 31º por la mañana.

FOTO: Movistar Yamaha MotoGP

Maverick Viñales, 10º (1:39.514):

"Honestamente, hoy no tuve las mejores sensaciones. No me sentía bien durante FP1 y FP2, fue difícil. En Austin mejoramos bastante, pero desde que llegamos aquí los problemas comenzaron nuevamente. La moto se está moviendo mucho, así que tenemos que seguir trabajando y mantenernos enfocados, y tenemos que presionar: ese es el único camino a seguir. Parece que Vale tiene los mismos problemas, nuestros tiempos de vuelta son bastante similares. Tenemos que encontrar una solución que funcione para nosotros."



FOTO: Movistar Yamaha MotoGP

Valentino Rossi, 9º (1:39.248):

"Fue un día difícil, especialmente en la tarde, porque por la mañana no estaba tan mal, con las temperaturas más bajas, pero desafortunadamente con las temperaturas más altas sufrimos. No estoy satisfecho con el equilibrio de la moto, tenemos que mejorar, pero también tenemos problemas con los neumáticos. Después de algunas vueltas perdemos adherencia y parece que tenemos que frenar más que nuestros rivales, así que creo que será difícil. Necesitamos trabajar y mejorar y trataremos de mejorar nuestra comprensión mañana."



FOTO: Ducati Racing Team

Andrea Dovizioso, 6º (1:39.068):

"Fue un primer día positivo, en el que confirmamos los resultados test aquí en noviembre y, a pesar de que la temperatura era diferente hoy, pude tener una buena sensación con mi Desmosedici GP. Esta tarde probamos otras cosas pero no pudimos mejorar y cuando puse el neumático nuevo no me sentí bien con la segunda moto. Con todo, empezamos con una buena base, aunque todavía no es suficiente, así que mañana tendremos que mejorar."



FOTO: Honda Repsol Team

Marc Márquez, 5º (1:38.863):

"En general estoy contento con mi primer día aquí en Jerez porque creo que hicimos un buen trabajo. Hicimos muchas vueltas con neumáticos usados, y eso es importante en vistas a la carrera. Tuve un pequeño accidente al final con un neumático delantero que ya tenía 27 vueltas, pero fue principalmente mi error porque frené demasiado tarde en la curva. Parece que las Honda son fuertes aquí, especialmente Dani, así que veremos si podemos acercarnos más. Será interesante ver cómo reaccionan los neumáticos a la temperatura más alta que se espera mañana. Con suerte, podremos mantener un buen ritmo y continuar con nuestra línea de trabajo, que creo que es la correcta. Esta pista suele ser un poco desafiante para mí, pero este año me siento bien con la moto y estoy listo para luchar por el podio e incluso la victoria."



FOTO: Monster Yamaha Tech3

Johann Zarco, 3º (1:38.705):

"Estoy bastante contento de ser competitivo sin un test aquí. La FP1 estaba bastante bien y en la FP2 estábamos trabajando con las llantas. Mi sensación era bastante buena y cada vez que probamos algo en la moto, estábamos mejorando, lo que me hace realmente feliz. Ahora queremos seguir trabajando para sentirnos aún más cómodos y jugar con la moto. Espero que tengamos un buen clima mañana, para que podamos mejorar y preparar la carrera lo mejor posible ".



FOTO: Repsol Honda Team

Dani Pedrosa, 2º (1:38.642):

"Esta mañana comencé lentamente a probar la condición de mi mano, y desde ahí fui mejorando durante el día, especialmente en la segunda sesión, cuando pude empujar un poco más. El aspecto positivo es que me sentí mejor que en la última carrera, aunque aún no estoy 100% en forma. Tengo más rango de movimiento y eso me permite moverme mejor en la moto para adoptar una mejor posición en las curvas. Lo que todavía me falta es fuerza total y eso todavía me causa problemas y me impide conducir exactamente como me gustaría. De todos modos, hicimos una buena sesión de FP2 y sabemos dónde podemos mejorar aún más."

FOTO: LCR Honda Team

Cal Crutchlow, 1º (1:38.614):

"Parece que puedo hacer los tiempos por vuelta bastante bien, los neumáticos se mantienen bien, al menos los blandos y medios en la parte trasera, que usaremos mañana. Pero también necesitamos probar el duro porque creo que sera el neumático de carrera. Pero tenemos la suficiente confianza con la moto, está yendo bien. Me siento bien, es bonito estar arriba de nuevo. Ahora tenemos que trabajar con el equipo durante esta noche y mañana ir con positividad y con suerte estar en la primera fila".

POS. PILOTO TIEMPO 1 Cal Crutchlow 1:38.614 2 Dani Pedrosa +0.028 3 Johann Zarco +0.091 4 Andrea Iannone +0.095 5 Marc Márquez +0.249 6 Andrea Dovizioso +0.454 7 Jorge Lorenzo +0.462 8 Jack Miller +0.488 9 Valentino Rossi +0.634 10 Pol Espargaró +0.697

FOTO: LCR Honda

Durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España, Cal Crutchlow se hizo con el mejor tiempo, parando el crono en 1:38.614. Tras el piloto británico ha terminado Dani Pedrosa, a tan sólo +0.028 y tercero fue Johann Zarco, a +0.091.

FOTO: Marc González VAVEL

En la FP1 el viernes, el piloto más rápido fue Andrea Dovizioso, pero seguido muy de cerca por Márc Márquez. El italiano marcó el mejor tiempo con 1:39.268, tan solo a +0.007 de Márquez. El tercer clasificado fue Pol Espargaró, a +0.043 de Dovizioso.

La meteorología acompañará este fin de semana en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, donde las temperaturas rondarán alrededor de los 25º durante el fin de semana. Las probabilidades de lluvia son bajas; sin embargo, el viento sí hizo acto de presencia durante los libres del viernes y se espera para el sábado.

Las poles esta temporada se han repartido entre Johann Zarco, que fue el más rápido en Qatar. En Argentina, Jack Miller se arriesgó con su apuesta en la lluvia de Termas de Río Hondo y se llevó la segunda pole position de la temporada. En el COTA de Austin, el dominio de Márquez fue absoluto y salió desde la primera posición de la parrilla de salida en la tercera carrera de la temporada.

FOTO: Honda Repsol Team

En la pasada temporada la pole fue para Dani Pedrosa, que dominó de viernes a domingo, con un tiempo de 1:38.249. Su compañero de equipo, Marc Márquez, fue segundo a +0.049. La primera fila la cerró Cal Crutchlow, a +0.204.

Los pilotos con más poles en Jerez son Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, que cuentan con cinco primeras posiciones de parrilla. El récord del circuito lo ostenta el piloto mallorquín desde el año 2015, con un crono de 1:38.735.

El piloto con más victorias en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto es Valentino Rossi, con un total de siete. Por detrás se encuentran Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, que son los españoles con más victorias en la categoría reina en Jerez, con un total de tres cada uno.

FOTO: Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez - Ángel Nieto se encuentra en un valle al sur de España. El trazado está rodeado de colinas donde se sitúan las tribunas que albergan hasta 250.000 aficionados. Tiene una longitud total de 4,4 kilómetros, y 13 curvas, cinco de izquierdas y ocho de derechas. Su recta más larga tiene 607 metros de longitud.