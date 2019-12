Resumen Carrera Gran Premio de España 2018 de Moto 2

Y hasta aquí la carrera de Moto2 del Gran Premio de España en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. La próxima cita, dentro de dos semanas en Le Mans. ¡Muchas gracias por estar ahí!

Los pilotos suben al podio. Suena el himno italiano en honor a Lorenzo Baldassarri.

POS. PILOTO TIEMPO 1 Lorenzo Baldassarri 39:33.889 2 Miguel Oliveira +2.851 3 Pecco Bagnaia +6.250 4 Xavi Vierge +6.953 5 Mattia Pasini +10.138 6 Brad Binder +11.731 7 Marcel Schrotter +18.138 8 Sam Lowes +18.677 9 Iker Lecuona +20.743 10 Fabio Quartararo +20.787

¡VICTORIA DE LORENZO BALDASSARRI! Miguel Oliveira y Pecco Bagnaia completan el podio del Gran Premio de España de Moto 2.

ÚLTIMA VUELTA| Todo apunta a que Baldassarri se hará con la victoria del Gran Premio de España, ya que se encuentra tres segundos por delante de Oliveira.

21/23| Oliveira a +2.6 de Baldassarri. Por detrás, Vierge sigue intentando llegar hasta Bagnaia, quien está a cuatro décimas.

19/23 | Baldassarri ya aventaja en dos segundos a Oliveira, que a su vez se encuentra a tres de Bagnaia.

17/23 | Xavi Vierge cada vez más cerca de Bagnaia. Ya se encuentra a +0.6 del italiano. Baldassarri sigue liderando la carrera, a +1.7 de Oliveira.

FOTO: Pons HP40

13/23| Baldassarri sigue liderando la carrera a más de un segundo de Oliveira.

12/23| Xavi Vierge ya es cuarto y cada vez más cerca de Bagnaia.

11/23| ¡Caída de Álex Márquez!

9/23| La diferencia entre Márquez (3º) y Bagnaia (4º) ya es de 1.2.

8/23| Baldassarri, Oliveira y Márquez han abierto un hueco con respecto al grupo perseguidor, encabezado por Pecco Bagnaia.

7/23 |Baldassarri, Oliveira y Márquez encabezan la carrera.

6/23 |Binder cae hasta la cuarta posición. Ahora Oliveira es segundo y Márquez tercero, con Bagnaia en quinto lugar.

Baldassarri abre un pequeño hueco con respecto a Binder y Oliveira, que pelean por la segunda plaza.

5/23| ¡Caída de Jules Danilo! El piloto se encuentra bien.

4/23| Miguel Oliveira adelanta a Bagnaia y llega hasta la cuarta posición, después de haber marcado vuelta rápida. Márquez sube una plaza, hasta la tercera, y Baldassarri sigue líder.

3/23 | Baldassarri cruza primero, con Binder y Bagnaia segundo y tercero. Márquez cae hasta la cuarta posición.

2/23 | Márquez se mantiene en cabeza, con Baldassarri segundo y Binder tercero.

¡Caída de Jorge Navarro y Luca Marini!

Márquez se coloca primero, con Bagnaia y Baldassarri segundo y tercero.

¡Empieza la carrera de Moto2!

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de España de Moto 2 en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 12:20 horas.

FOTO: Federal Oil Gresini Moto2

Lorenzo Baldassarri ha terminado el WUP como el piloto más rápido. El italiano tiene un gran ritmo de cara a la carrera. Tras él, han terminado Jorge Navarro y Miguel Oliveira a una décima.

Durante el WUP, Miguel Oliveira, que ya ha anunciado su fichaje por KTM para la próxima temporada, Jorge Navarro y Álex Márquez han demostrado tener un buen ritmo de cara a la carrera.

El cielo amanece despejado sobre el Circuito de Jerez Ángel Nieto. Por la mañana, la temperatura está en torno a los 16º, pero subirá hasta los 25º a lo largo de la mañana. El viento sí ha hecho acto de presencia y soplará durante toda la jornada.

FOTO: Estrella Galicia 0,0 MarcVDS

Álex Márquez, 2º (1:41.996):

“Estoy en la primera línea y bastante contento porque no me sentía al 100%, he perdido un poco de confianza tras caerme esta mañana en el FP3. Ha sido por un error, pero no estaba seguro de cómo ha sucedido. Hemos probado nuevas cosas en la moto en los cronometrados y, al final, sabía que no me quedaba otra que apretar para buscar un buen tiempo. Si podemos mejorar la moto en el warm-up, saldré a ganar la carrera en casa.”

FOTO: Pons HP40

Lorenzo Baldassarri, 1º (1:41.925):

"Día muy, muy positivo, termino muy contento. Por la mañana hemos hecho un buen trabajo, rodando por debajo del récord y con un buen ritmo. Eso me ha permitido afrontar el entrenamiento oficial con confianza y seguro de mí mismo a la hora de luchar por la pole position. He peleado hasta el final y la he conseguido. Estoy muy contento y toca disfrutar de este momento, es mi primera pole position y llevaba mucho tiempo buscándola. Ahora toca pensar ya en la carrera de mañana, que es lo importante".

La pole del Gran Premio de España ha sido para Lorenzo Baldassarri, con un tiempo de 1:41.925. Junto a él en la parrilla de salida estarán Álex Márquez, separado por 71 milésimas y Pecco Bagnaia, a una décima.

En la primera sesión del sábado, el más rápido fue Lorenzo Baldassarri, con un tiempo de 1:41.890. Jorge Navarro ha terminado la FP3 segundo a tres décimas del piloto italiano, y tercero ha sido Mattia Pasini.

FOTO: Mirco Lazzari - Getty Images

Pecco Bagnaia, 3º (1.42.836):

"En comparación con la mañana, hemos avanzado mucho, considerando también que las condiciones del asfalto son muy diferentes en comparación con los parámetros de la prueba. Comencé bien, desde la FP1, desafortunadamente no pude aprovechar la última tanda. Estaba mejorando mi contrarreloj, pero había mucho tráfico en la pista. En general, ha sido un buen día".



FOTO: Estrella Galicia 0,0 Marc VDS

Álex Márquez, 1º (1:42.537):

"En la sesión de la mañana no usamos el neumático compuesto más blando, solo trabajamos en la configuración con la opción más dura. Las condiciones eran diferentes en la tarde con las temperaturas más altas y evaluamos el neumático blando para obtener todas nuestras opciones para la carrera. Me falta un poco de confianza en el frente, pero en general la sensación es buena."

Durante la segunda sesión de entrenamientos libres, fue Álex Márquez el más rápido, con un crono de 1:42.537, seguido de Lorenzo Baldassarri y Sam Lowes a dos décimas.

El Gran Premio de España comenzó con Pecco Bagnaia como el piloto más rápido de la FP1. Marcó un tiempo de 1:42.836, una décima por delante de Sam Lowes y dos por delante de Romano Fenati. Álex Márquez, el ganador del año pasado fue cuarto en esta primera tanda de entrenamientos libres.

Actualmente, Pecco Bagnaia es el líder del campeonato. Con dos victorias (Qatar y Austin), el italiano es el único que ha repetido victoria en las tres primeras carreras del año. La victoria en Argentina fue para Mattia Pasini, que se encuentra segundo en la clasificación general. Álex Márquez es tercero, y su mejor resultado ha sido el segundo puesto que obtuvo en el COTA de Austin.

FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

La pasada temporada la victoria se la llevó Álex Márquez, después de dominar durante todo el fin de semana. Junto a él en el podio estuvieron Pecco Bagnaia, en segundo lugar, y Miguel Oliveira, tercero.

La meteorología acompañará este fin de semana en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, donde las temperaturas rondarán alrededor de los 25º durante el fin de semana. No hay probabilidades de lluvia de cara a la carrera, aunque sí se espera que el viento haga acto de presencia.

Ningún piloto de la categoría ha conseguido más de una victoria en Jerez. Los tres últimos ganadores han sido Álex Márquez (2017), Sam Lowes (2016) y Jonas Folger (2015). El récord del circuito lo ostenta el actual campeón de la categoría, el italiano Franco Morbidelli, con un tiempo de 1:42.596

FOTO: Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez - Ángel Nieto se encuentra en un valle al sur de España. El trazado está rodeado de colinas donde se sitúan las tribunas que albergan hasta 250.000 aficionados. Tiene una longitud total de 4,4 kilómetros, y 13 curvas, cinco de izquierdas y ocho de derechas. Su recta más larga tiene 607 metros de longitud.