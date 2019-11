La FIA prueba un nuevo sistema de iluminación

Este martes ha tenido lugar el primer día de test de los dos que habrá esta semana en Barcelona, este miércoles los coches saldrán a pista de nuevo. Dos días en los que cada equipo prueba sus pequeños retoques para hacer su monoplaza más competitivos, también Pirelli entra en estos test para evolucionar sus neumáticos.

La FIA también aprovecha y el elegido ha sido Mercedes, concretamente Lewis Hamilton, para probar un nuevo sistema de iluminación que se pudo ver en el alerón trasero del W09. Se trata de unas luces que prueban para mejorar la visibilidad en lluvia, según ha confirmado el equipo. Lo hacen por petición de la FIA. Este test no significa, sin embargo, que este sistema se vaya a implantar, simplemente forma parte de las pruebas de la Federación para explorar sistemas nuevos. Este es un sistema que se puede ver en el Campeonato de Resistencia, ya Jean Todt hablaba hace unos días de que ambas categorías podrían unificarse técnicamente.

Bit of a buzz this morning about Lewis’ #F1Testing light set-up...



We’re testing a new system for @F1 this morning



What do you think, #BestFans? pic.twitter.com/Q2fs3DSYxw