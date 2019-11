Resumen de la carrera GP de Italia 2018 de Moto3

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Italia en vivo. La clasificación/carrera tendrá lugar a partir de las 11:00 horas.

Así queda el TOP 5 del mundial:

POSICIÓN PILOTO PUNTOS 1º Marco Bezzecchi 83 2º Jorge Martín 80 3º Fabio Di Giannantonio 75 4º Aron Canet 61 5º Andrea Migno 56

Jorge Martín, ganador de la carrera: "Ha sido una carrera difícil y he intentado concentrarme para romper el grupo. Ha sido complicado con Bezzecchi porque era muy rápido. Esperaba que alguien me adelantara. Esta victoria es muy importante y estoy deseando llegar a Barcelona porque será una fiesta para mí".

Foto: Lucas ADSC

Marco Bezzechi, segundo clasificado: "La verdad es que tenía algún problema porque notaba muchos movimientos en el tren delantero y sufría. Jorge Martín era muy rápido. He intentado darlo todo porque quería el podio aquí en casa. Al final la segunda posición, pues estoy muy contento después de la carrera de Le Mans"

Di Giannantonio, tercer clasificado: "He intentado hacerlo lo mejor que he podido. Tenia ritmo y eramos rápidos al principio. En la ultima vuelta he intentado mantener la distancia con Martín todo lo posible pero Bezzecchi me ha pasado en la recta por rebufo. Es un podio y hay que celebrarlo"

Aron Canet finalmente ha pasado undécimo. Problemas para el valenciano.

POSICIÓN PILOTO 1º Jorge Martín 2º Marco Bezzecchi 3º Di Giannantonio 4º Gabriel Rodrigo 5º Andrea Migno 6º Enea Bastianini 7º Tony Arbolino 8º Lorenzo Dalla Porta 9º Niccòlo Antonelli 10º Manuel Pagliani

Al final Di Giannantonio se queda tercero. Gabri Rodrigo pasa cuarto, Migno quinto.

LAST LAP. ¡Martín llega primero a la última vuelta y gana la carrera! Por un momento parecía que ganaba Bezzecchi, se ha decidido por 19 milésimas.

¡ÚLTIMA VUELTA! Bezzecchi se coloca primero al último paso por recta de meta pero se va largo. Las dos Honda le pasan.

Suzuki debe perder una posición por exceder el límite de la pista.

Martín se quiere escapar. Di Giannantonio es ahora segundo. Migno se mantiene en cuarta posición.

2 LAPS TO GO. Queda todo por decidir. Martín sigue primero pero es Bezzechi ahora quien está segundo.

3 LAPS TO GO. Parecía que Martín y Di Giannantonio se escapaban, pero Bezzecchi no suelta el grupo. El español es ahora primero.

Caída de Jaume Masiá en un toque con su compañero de equipo, Marcos Ramírez.

4 LAPS TO GO. El grupo de tres que venía por detrás de Bastianini. Migno se coloca cuarto.

6 LAPS TO GO. Di Giannantonio es ahora primero.

7 LAPS TO GO. ¡Una libre cruza la pista y casi se choca con Jorge Martín!

8 LAPS TO GO. Bastianini se coloca cuarto y se escapa del grupo más numeroso. Di Giannantonio se pone primero en paso por recta de meta pero en San Donato Martín recupera la posición.

10 LAPS TO GO. Susto de Bezzecchi y cabeza de carrera para Di Giannantonio. Bastianini lidera ahora el grupo perseguidor.

11 LAPS TO GO. Aron Canet parece tener problemas. El valenciano baja hasta la 19ª posición.

12 LAPS TO GO. Martín se coloca primero. Increíble la lucha por la cuarta posición con un grupo muy numeroso.

13 LAPS TO GO. Bezzecchi vuelve a ponerse primero. Martín lleva a cúpula rota. Dennis Foggia fuera de carrera.

14 LAPS TO GO. Bezzecchi vuelve a ponerse primero en la recta de meta, cuestión clave para final de carrera. Martín es ahora quién lidera en cabeza.

15 LAPS TO GO. Bezzecchi pasa a Jorge Martín en recta de meta. Di Giannantonio aprovecha la lucha y se pone en cabeza. Masia está cuarto.

17 LAPS TO GO. Los tres primeros se escapan del grupo numeroso.

Caída de Norrodin. Piloto OK.

18 LAPS TO GO. ¡Récord de la pista para Bezzecchi,1:56.628, quien recupera la segunda plaza!

19 LAPS TO GO. Di Giannantonio ya ha superado a Bezzecchi. Aron Canet se une al grupo detrás del líder del mundial.

20 LAPS TO GO. Di Giannantonio consigue la tercera plaza. Increíble salida del italiano, quien partía sexto.

¡Arranca la carrera en Mugello! Jorge Martín mantiene la posición. Bezzecchi sube hasta la segunda posición en una buena salida. Suzuki es tercero.

Dato. Desde Maverick Viñales en 2012 un piloto no gana la carrera desde la pole en Mugello.

Los pilotos salen a la Warm Up Lap. Esto está a punto de comenzar.

Jorge Martín ha sido el piloto más rápido en pista durante el Warm Up. Aron Canet le sigue en segunda posición a 0.3 y Marco Bezzechi en tercera posición. Bulega sorprende en la cuarta plaza, mejor resultado en lo que va de año.

Foto: Lucas ADSC

Jorge Martín: "Me he acoplado muy bien a esta pista. Todavía no estoy como me gustaría porque, no se por qué, perdemos muchos grip cuando sube la temperatura. Le pasa un poco a todos, pero me gustaría que no me pasase. De todas formas muy buen ritmo. Veremos como van mañana la KTM en la recta porque me cuesta el rebufo. Mañana daremos el máximo".

Lo cierto es que las cosas estaban más que decididas. Después de liderar durante todos los entrenamientos, Jorge Martín consiguió su pole 12+1 en la categoría pequeña. Suzuki y Sasaki le acompañarán en la primera fila de parrilla.

El madrileño volvió a ser una vez más el mejor tiempo de la mañana del sábado. Bezzechi dio un importante paso adelante, seguido de Migno y Marcos Ramírez.

Foto: Lucas ADSC

Jorge Martín: "El año pasado habíamos tenido problemas con la pista sucia. A pesar de todo, ya hemos sido rápidos esta mañana, comencé con el frente suave, que generalmente no me satisface por completo y, de hecho, hemos cambiado rápidamente para evitar riesgos innecesarios. Por la tarde seguimos mejorando en pequeñas cosas.

Por la tarde las cosas no cambiaron, Jorge Martín volvió a ser el claro dominador de los entrenamientos. Le siguieron Aron Canet y Suzuki. Bezzechi, líder del mundial, fue el sexto más rápido.

Ya aterrizamos en Mugello el primero en marcar las pautas en la FP1 fue, sin sorpresa alguna, el español Jorge Martín. El español lleva dos ceros consecutivos en lo que va de temporada pero espera poder ganar este fin de semana.

Dos semanas atrás, en Le Mans, Albert Arenas conseguía su primera victoria tras una carrera en la que reinó el caos. Caídas y sanciones estuvieron presentes de principio a fin de la prueba. Migno fue segundo, consiguiendo un doblete para el Ángel Nieto Team. Marcos Ramírez fue tercero por segundo gran premio consecutivo.

Foto: Lucas ADSC

Remontándonos un año atrás, Andrea Migno conseguía su primera victoria mundialista rodeado de toda la afición tiffosi que llenaban las gradas con una multitudinal marea amarilla, contentos de poder celebrar el triunfo de un piloto local. Di Giannantonio fue segundo y Juanfran Guevara completó el podio.

A pesar de que la niebla suele aparecer cada mañana sobre el circuito, las previsiones no pueden ser mejores para este fin de semana. Las temperaturas serán altas en pista, lo que hará que la elección de los neumáticos sea clave.

Valentino Rossi, héroe local, es también el piloto con más victorias en el trazado italiano. Entre las tres categorías del mundial suma un total de nueve victorias, siendo siete de ellas en MotoGP y de manera consecutiva. Desde 2008 no consigue la victoria en Mugello, aunque se ha subido tres veces al podio.

Circuito Mugello Foto: Getty Images

Ubicado en un valle de la campiña de la Toscana, Mugello se caracteriza por ser un circuito moderno, propiedad de Ferrari desde 1988. El trazado cuenta con 5,245 kilómetros y 15 curvas (6 de izquierdas y 9 de derechas). Su recta más larga es de 1141 metros. La carrera de este domingo se disputará a 20 vueltas.