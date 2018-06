Fabio Quartararo logra la primera pole de su vida

La categoría intermedia ha sido la última en disputar los entrenamientos clasificatorios del sábado, con la temperatura del circuito a más de 20º por encima de esta mañana. Pero ni el calor ha podido quitarle la pole a Fabio Quartararo, que consigue la primera pole position de su vida. Aunque Bagnaia ha mantenido la intriga hasta el último segundo, siendo de los últimos en pasar la meta en casco rojo, pero tras perder en los dos últimos parciales logra el primer sitio de la segunda fila de la parrilla para mañana.

En su segunda temporada en Moto2, Fabio sacó el talento que todos le adjudican tras ganar dos veces la FIM CEV Repsol. Quartararo superó en los últimos compases a un Alex Márquez que ya no tenía más neumáticos nuevos para intentar mejorar.

Una vez fuera de la moto Fabio Quartararo se refirió a los medios bromeando: "Hacía tiempo que no venía por aquí. Muy contento por el trabajo hecho. Ayer y esta mañana tenía problemas con los neumáticos nuevos y he salido con usados viejos. Cuando he montado los nuevos no pensaba que mejoraría tanto. El equipo ha trabajado muy duro y pronto estaremos en nuestros objetivos de carrera".

Márquez en el GP de Cataluña.

Márquez y Bagnaia habían liderado los entrenamientos libres previos, aunque Marcel Schrotter también se había clasificado entre los tres primeros en todos ellos, por lo que era uno de los candidatos a llevarse la pole, y por ello quiso hacer buenos los pronósticos y nada más arrancar la sesión clasificatoria se colocó en la primera posición.

En la primera parte de los entrenamientos todos los pilotos intentaron apurar al máximo para aprovechar la temperatura, que poco a poco ha ido aumentando. Schrotter se colocaba primero seguido de Márquez, Pasini y Bagnaia quienes secundaban al alemán.

Hasta la segunda mitad de la sesión no se empezaron a mover las primeras plazas. A 18 minutos para acabar Márquez rebajaba su propio tiempo y se quedaba a una décima de Schrotter. El de Cervera lo siguió intentado hasta tres vueltas más, pero no ha sido hasta la última cuando al fin logró colocarse por delante del alemán de manera provisional.

Pasini en el GP de Cataluña.

Pero todo se decidió en los últimos minutos, donde Quartararo subió hasta la tercera plaza a falta de seis minutos, pero el francés, que había estado destacando a lo largo de todo el fin de semana, no había dicho su última palabra. Y a tres minutos del final el "20" se colocaba primero, posición que nadie le ha podido arrebatar.

Binder, Bagnaia y el propio Quartararo llegaron a venir en tiempos de pole ya con la bandera a cuadros hondeando en el circuito catalán, pero finalmente ninguno mejoraba el tiempo de "El Diablo", que consigue finalmente su primera pole en Moto2.

Márquez, que no tenía neumático nuevo en la última salida, ha tenido que conformarse con la segunda posición, por delante de Schrotter. El líder del campeonato, Bagnaia, estará en segunda fila junto a Binder y Pasini, una por delante de Vierge, Mir y Lowes, y completando el top10 está Baldassarri.

La parrilla de salida de mañana estará de la siguiente forma:

1- 20 Fabio Quartararo

2 - 73 Alex Marquez

3 - 23 Marcel Schrötter

4 - 42 Francesco Bagnaia

5 - 41 Brad Binder

6 - 54 Mattia Pasini

7 - 97 Xavi Vierge

8 - 36 Joan Mir

9 - 22 Sam Lowes

10 - 7 Lorenzo Baldassarri

11 - 24 Simone Corsi

12 - 45 Tetsuta Nagashima

13 - 10 Luca Marini

14 - 27 Iker Lecuona

15 - 13 Romano Fenati

16 - 5 Andrea Locatelli

17 - 44 Miguel Oliveira

18 - 57 Edgar Pons

19 - 9 Jorge Navarro

20 - 40 Augusto Fernandez

21 - 32 Isaac Viñales

22 - 89 Khairul Pawi

23 - 87 Remy Gardner

24 - 77 Dominique Aegerter

25 - 4 Steven Odendaal

26 - 64 Bo Bendsneyder

27 - 52 Danny Kent

28 - 16 Joe Roberts

29 - 66 Niki Tuuli

30 - 30 Dimas Pratama

31 - 62 Stefano Manzi

32 - 51 Eric Granado

33 - 95 Jules Danilo

34 - 21 Federico Fuligni