Fabio Quartararo: "Salir desde primera línea es una gran ventaja"

Google Plus

Fabio Quartararo ya se venía encontrando cómodo con su nueva moto y su nuevo equipo desde el inicio de la temporada, dejándose ver entre los diez primeros en entrenamientos y en carreras, aunque las clasificaciones siempre han sido algo difícil de gestionar para el piloto francés.

"Estoy muy concentrado para la carrera de mañana, donde podemos obtener un gran resultado" Desde un primer momento del gran premio no inició de la mejor forma posible, ya que él mismo admitió “haber tenido problemas por la mañana”, quedando en la vigesimotercera plaza del primer entrenamiento. En cambio, ya por la tarde fue capaz de dar el máximo y finalizar tercero en la clasificación con un tiempo de 1'44.484. “Hemos encontrado la solución que ha mejorado mucho la moto. Me siento bien y las sensaciones son buenas”, decía tras el último entreno del viernes.

En la jornada de hoy sábado, en la FP3, Fabio se distanció de la cabeza a 0.6 segundos, que le colocaron octavo en la clasificación. El momento de la verdad llegaba en la clasificación, algo para lo que el francés tiene que mejorar, aunque el resultado de hoy es inmejorable: pole position, la primera de su vida en Moto2 después de 25 grandes premios en la categoría.

Fabio Quartararo en Montmeló | Foto: GB Racing Pix

Ha estado durante toda la qualy rodando en tiempos bajos, pero el golpe fuerte fue cuando redujo el crono a un 1'43.474 y amplió la distancia del segundo clasificado, en este caso Álex Márquez, a 0.1 segundos. “Estoy muy contento por el trabajo hecho. Ayer y esta mañana tenía problemas con los neumáticos nuevos y he salido con usados viejos, y cuando he montado los nuevos no pensaba que mejoraría tanto. El equipo ha trabajado muy duro y pronto estaremos en nuestros objetivos de carrera", decía Quartararo.

Salir desde primera fila siempre es algo en lo que hay que concentrarse bien, pero partir en pole supone una presión más dura. "Me siento muy bien porque hacía mucho tiempo que no conseguía una pole, y salir desde la primera línea de la parrilla es una gran ventaja. Estoy muy concentrado para la carrera de mañana, donde podemos obtener un gran resultado", zanjaba el #20 en cuanto a mañana.