Clasificación GP de Catalunya 2018 de MotoGP en vivo y en directo online

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la clasificación del GP de Catalunya en vivo. La clasificación tendrá lugar a partir de las 14:00 horas.

El Campeonato del Mundo aterriza este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, la octava cita de la temporada donde, de nuevo, los horarios adquieren la normalidad propia de la gira europea. Una marea de espectadores promete derramar pasión y emoción al mejor campeonato de todos los tiempos.

Danilo Petrucci: "Espero terminar la carrera y hacer un buen resultado"



El piloto de Terni ha comenzado la temporada de forma irregular de top 5 a top 10 en cuatro carreras, sin mantener una posición concreta. Esto viene derivado de las dificultades que está teniendo Ducatiúltimamente, aunque lo de Mugello fue por un lance de carrera en los primeros términos junto a Marc Márquez, estando los dos en un sitio sin espacio.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Valentino Rossi: "Márquez y Lorenzo en HRC, es una bomba"



“El fichaje de Jorge por Honda me sorprendió un poco. Lorenzo con HRC, como compañero de Márquez, es una bomba. Seguramente ambos querrán ser el piloto número 1 y eso habrá que gestionarlo”, respondió Il Dottore desde Montmeló, donde dejó claro que no tiene ninguna duda de la velocidad que puede esconder su ex compañero de equipo a los mandos de una Honda: “Creo que Lorenzo irá muy rápido, será un problema para todos”.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Jorge Lorenzo lideraó los entrenamientos del viernes



Valentino Rossi logró liderar su primer entrenamiento libre del año en el Gran Premio de Cataluña con un tiempo de 1’39”456, la elección de sus neumáticos es toda una declaración de intenciones del piloto que más veces ha ganado en Montmeló. Ha estado seguido muy de cerca por las Ducati, con Andrea Dovizioso segundo y Jorge Lorenzo tercero; Marc Márquez se quedaba cuarto, y es que no ha empezado del todo bien el fin de semana para las Honda, pues Dani Pedrosa finalizaba la sesión en el puesto el duodécimo.



​​El 'TOP10' se completaba con el francés, Johan Zarco quinto, el compañero de Valentino, Maverick Viñales sexto, Crutchlow séptimo, Rabat octavo y Andrea Iannone y Jack Miller cerraban la primera tanda libre de la mañana a más de un segundo del primero.

Hasta el año 2015 los pilotos de Honda habían conseguido la pole position en el GP de Catalunya en sus cuatro anteriores ediciones. Sin embargo, ninguno de ellos logró ganar la carrera al día siguiente. El último piloto de Yamaha en salir desde la pole fue Jorge Lorenzo en la edición de 2010. Ducati acumula una sola pole en Cataluña, la de Casey Stoner en 2008.

Foto: RACC

Ha habido un total de nueve victorias españolas en la categoría reina en el Circuit de Catalunya; Álex Crivillé en 1995 y 1999, Carlos Checaen 1996, Dani Pedrosa en 2008, Jorge Lorenzo en 2010, 2012, 2013 y 2015, y Marc Márquez en 2014. Sin embargo Valentino Rossi es el piloto que mayores éxitos ha cosechado en el Circuit de Catalunya sumando las tres categorías; acumula nueve victorias . El siguiente piloto con mejor palmarés es Jorge Lorenzo con cinco victorias.

Completado casi todo el ecuador del calendario, el GP de Cataluña recibe a un Mundial que llega con Marc Márquez en primera posición de la general con un total de 95 puntos tras su caída en el Gran Premio de Italia. Valentino Rossi le sigue con 72 puntos justo por delante de su compañero de equipo, que a pesar de los problemas que arrastra en este comienzo de temporada se encuentra situado en tercera posición a 28 puntos del líder. Andrea Dovizioso, el subcampeón del año pasado se encuentra en la cuarta posición.

El trazado catalán fue inaugurado el 10 de septiembre de 1991. Sin embargo, hasta el año siguiente, el Mundial de Motociclismo no llegaría a disputarse y desde entonces se ha corrido allí de manera ininterrumpida, al igual que en Fórmula 1. Un gran número de pruebas se disputan en este mismo trazado, las 24 horas de Montmeló o el CEV que este año ha vivido la tragedia en primera persona al perder a uno de sus pilotos, entre otras.

El Campeonato del Mundo llega este fin de semana a la segunda cita española. Con Marc Márquez como líder de la general, habrá que ver si las Yamaha y las Ducati son capaces de plantarle cara al que hasta entonces había dominado este mundial.