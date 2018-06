Márquez: "Hubiese firmado un segundo puesto a milésimas de Jorge"

Marc Márquez evaluaba después de la clasificación su posición y a su próximo compañero en Honda para 2019, "Lorenzo tiene más paso, pero no estamos lejos y es lo más importante. Sí que estamos sufriendo un pelis más de lo habitual, pero no como en Mugello que sufrimos de una manera diferente. Si lo alineo todo sí que consigo ir rápido, pero tengo que alinearlo todo porque ya lo veis si me despisto un poco, caída salvada y caída salvada”, comentaba el piloto catalán.

El piloto de Honda ha superado los problemas encontrados ayer y con los que no pudo clasificar directamente para la Q2, pero aun teniendo el plus de correr en casa no ha podido destronar a un motivado Lorenzo. “El problema de ayer lo hemos mejorado, pero la Honda sigue siendo una moto inestable de delante, sigue siendo una moto que cuando intentas hacer paso, curvas largas, es inestable. Sufrimos las dos últimas curvas, por eso el año pasado íbamos rápido porque la chicane era más tipo Austin y nos ayudaba, estas dos últimas curvas son más bonitas de pilotar pero sufrimos, aunque espero que detrás de alguien esto me ayude”, añadía el piloto español.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Pasar por la Q1 no siempre es beneficioso para un piloto que no está acostumbrado a encontrarse en esa clasificación, pero cumpliendo con los pronósticos, ha servido para mucho más que lo deseado: “en la FP4 hemos probado muchas cosas, cada salida ha sido diferente. En Q1 hemos intentado seguir esa línea, hemos puesto lo mejor en una de las salidas, pero todavía se puede mejorar algo. Hubiese firmado un segundo puesto a milésimas de Jorge antes de empezar la clasificación, y a parte que tenía ritmo, así que no ha sido una vuelta loca. He podido hacer dos o tres vueltas en un buen tiempo y esto es lo más importante. Las Ducati van bien aquí, veremos”, comentaba Márquez.

El piloto de Cervera siempre deja en la pista alguna habilidad para no caer de la moto y en esta ocasión, en la FP4, cuando rodaba mejorando el primer tiempo en pista impuesto por él, dejaba en ella una de las imágenes de la temporada, en la que levantaba la moto en una previsible caída: “para el equipo esta maniobra vale por unas cuantas, porque me habían rogado que no me cayera ya que tenemos que ir a la Q1 y Q2, necesitábamos las dos motos. A parte la última vuelta y la última curva y me ha salido apretarle más porque venía rápido y podía hacer primero en la FP4 que no sirve para nada, es solo moral propia. La rodilla ha quedado como una caída, hemos reforzado el mono a la altura del codo porque antes me quemaba al intentar salvar las caídas y ahora tendrán que reforzar la rodilla, aunque espero no utilizarla mañana”, concluía Márquez.