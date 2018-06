Lowes: "He hecho un buen trabajo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado"

El piloto británico de Yamaha conseguía su primera victoria en SBK el pasado domingo en la segunda carrera del Round en Brno. En una carrera que lideró desde el inicio con unas condiciones de pista resbaladizas, pudo mantener a su grupo perseguidor para acabar coronándose con su primer triunfo en el Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike.

Alex Lowes se mostraba encantado con el comportamiento de su YZF-R1 y el gran trabajo de su equipo. “Me siento fantásticamente. El equipo ha estado trabajando muy duro para darme lo que quiero en la moto. Después de la carrera de ayer, estaba bastante decepcionado porque habíamos rodado en las posiciones de podio, pero las perdimos, así que hoy hemos hecho algunos cambios, y la moto iba realmente bien. No se podía disfrutar mucho cuando la moto se movía tanto, pero he hecho un buen trabajo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado”, comentaba el piloto de Yamaha.

En batalla Lowes, Rea y Van der Mark | Foto: Alex Livesey/ Getty Images

En el Round en Donington Park se quedó realmente cerca de la victoria y se avecinaba que pudiera ocurrir lo sucedido, el estreno en lo más alto del cajón. Lowes se mostraba satisfecho por la respuesta que le brindaba una moto echa a sus peticiones, en unas condiciones difíciles de la pista del circuito de Brno. “El carácter del motor de la R1 es muy fuerte cuando baja el agarre, por lo que estoy sorprendido de que hayamos tenido problemas en condiciones resbaladizas, pero hoy la moto ha ido genial. Es agradable devolverles algo a los muchachos”, añadía el británico.

Como muestra de reconocimiento y gratitud hacia el equipo, en forma de resumen, declaraba el piloto en la propia página de Yamaha: "Lo primero que tengo que decir es darle un gran agradecimiento a Yamaha, al equipo y especialmente a Paul, que creyó en mí y me trajo aquí desde BSB. Todos los muchachos trabajaron tan duro para darme lo que quería. Para mí, ganar y Michael quedar segundo para una Yamaha es fantástico”, dictó el #22.

Y a título personal, concluía Lowes, “estoy tan feliz, Donington fue difícil de tomar, no para quitarle nada a Michael, pero fue difícil para mí aceptar porque quería ser el que obtuviera el primer triunfo para el equipo, ya que me sentía como integrado en el proyecto. La moto funcionó muy bien para mí hoy, realmente disfruté de la carrera. Me centré en ser tan suave y consistente como podría ser y ahora estoy en la luna. Un enorme agradecimiento a Yamaha, me siento honrado de ser parte de este proyecto y ahora tenemos que seguir tratando de ganar más carreras”. El inicio de un camino hacia la gloria para un Alex Lowes sin límites.