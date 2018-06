Álex Márquez: “Buen podio y buenos puntos para el campeonato”

El pequeño de los Márquez, evaluaba su propia carrera, “la verdad es que ha sido algo complicado porque desde el principio, he intentado apretar pero hoy las condiciones han cambiado mucho y hemos tenido algún problema con los neumáticos y luego directamente he tenido que estar sobreviviendo prácticamente durante toda la carrera”, difícil, apretada y con pocas diferencias comentaba el piloto de Cervera.

Las Kalex no han ido bien y ahí está el resultado obtenido por Álex, “hemos tenido algún problema con el tren delantero y hemos visto que hoy las Kalex sufrían mucho. He intentado estar lo más regular posible, es un buen podio y nos llevamos unos buenos puntos para el campeonato”, añadía el piloto catalán.

Álex Márquez|Foto: Noelia Déniz

Pensando en el futuro y en el principal objetivo de la temporada para continuar sumando, “de cara al mundial, una carrera importante y más porque ha sido de supervivencia, he estado muchas veces a punto de caerme, se ha visto, y no sé porque hoy las Kalex, comparado con ayer sufríamos más”, declaraba el piloto de Moto2.

No siempre salen las cosas bien, pero lo mejor es poder solucionarlas o por lo menos focalizar el fallo, la Kalex no ha estado a la altura, “creo que tenemos un problema, sobre todo en la parte delantera que la moto no es muy estable, sobre todo cuando hace calor y con los nuevos chasis mas que nada, tenemos que mejorar en ese aspecto, tenemos un test esta semana para mejorar eso, pero en general contento con un fin de semana difícil, he hecho una carrera muy constante, sufriendo, pero hemos podido conseguir este importante podio”, comentaba el piloto Álex Márquez.

Álex Márquez|Foto: Noelia Déniz

Saber dónde está el problema puede ayudarte para solucionarlo en el futuro, pero cuando tu rival tiene el día perfecto, es imparable para todos. Una magnífica carrera de Quartararo, con mucho ritmo, en la que ha conseguido su primera victoria en Moto2, “sí, seguro que se soluciona. Sabemos más o menos cual es el problema, lo tenemos identificado, ahora depende ya de Kalex y por nuestra parte adaptarnos un poquito más. La moto va muy bien en condiciones más frescas, pero con calor lo comentad, sobre todo con el depósito lleno, por el resto no estamos mal y hoy creo que hemos sufrido todos, Fabio hoy tenía ese día que eres imparable, así que se lo merece mucho” añadía el piloto de Cervera.

Oliveira, segundo clasificado, ha firmado una gran remontada durante la carrera, el piloto portugués volaba en el asfalto caliente, “no me lo esperaba, pero ya he visto las pantallas. Antes de la carrera hacia mucho calor y tampoco lo descartaba porque el otro día en Mugello hizo una gran arrancada y hoy lo ha vuelto a hacer.” Álex, critico consigo mismo, pero a la vez satisfecho con su resultado, “a mí sobre todo al principio me ha faltado ese pasito con neumático nuevo y abrir un pequeño gap, pero bien, aparte de esto, contento”, concluía el piloto español de Moto2.