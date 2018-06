Davies: "Es muy importante para el equipo, seguir motivado y no rendirse"

Google Plus

Davies se alzaba con la tercera posición de la segunda carrera del Round Acerbis de la República Checa, tras tres carreras el piloto británico de Ducati se encontraba en el podio, planteándole cara a una encaminada racha de récord que supo parar y así no retomar fantasmas del pasado. "Definitivamente hemos dado un paso adelante en la carrera de hoy", "encontré la moto más manejable, más conducible. Suficiente para ponerme en una posición en la que trabajar por mis medios, sin perder fuelle al final. Muy contento con eso, obviamente no es el resultado que queremos, pero estoy muy contento de haber conseguido el podio aquí", afirmaba el piloto galés una vez terminada la carrera.

En la primera carrera del Round en Brno el piloto de Ducati fue octavo y durante todo el fin de semana carecieron de agarre con la moto, pero a base de horas de trabajo por parte del equipo italiano, tras las dos sesiones del sábado, se pudo hacer realidad lo conseguido el domingo. “Después de un fin de semana como ese, que ha sido muy duro, es muy importante para el equipo, la moral y todo lo demás, seguir motivado y no rendirse”, “tuvimos algunas reuniones el sábado. Este es mi 'gracias' para ellos, porque los muchachos de Aruba Ducati trabajaron muy duro hasta tarde, y también desde muy temprano esta mañana”.

Chaz Davies | Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Conseguir un podio no siempre te deja con el mejor sabor de boca si los problemas siguen cometiéndose y no se solucionan. La Ducati Panigale, una moto sin agarre en diferentes puntos del circuito, entre otras cosas, que se intenta evolucionar a través de mejoras carrera tras carrera. “No siento que estemos avanzando lo suficiente en este momento. Necesitamos respuestas. Estamos buscándolas, pero no las estamos encontrando ahora mismo. Eso es lo que realmente nos llevará al siguiente nivel”, añadía el galés.

Pero, no todo es oscuro y negativo, “queremos hacerlo mejor, pero estoy muy feliz de estar de nuevo en el podio. Es importante para la moral del equipo, y seguiremos atacando sin darnos por vencidos. Recuperamos algunos puntos de nuestros rivales, pero la prioridad es recuperar la sensación al 100 por ciento y con suerte lo llevaremos al siguiente nivel pronto”, concluía el piloto Chaz Davies que busca recuperar su feeling con la moto para llegar a conseguir los objetivos marcados al inicio de la temporada, El retorno de la confianza con un podio.