Augusto Fernández y su decimocuarto puesto en el GP de Catalunya

Después de su victoria en la segunda carrera en el marco del FIM CEV Repsol exactamente en el mismo circuito, Montmeló, el madrileño del Easyrace fue contactado por Sito Pons para sustituir al ya ex piloto del Pons HP 40: Héctor Barberá. Sin pensarlo, Augusto Fernández aceptó para ocupar la plaza en el mundial de Moto2 llevando el 40, principal dorsal del equipo. Esto serviría al piloto residente en Mallorca a coger más experiencia en el nivel que supone el campeonato del mundo, como ya hizo el pasado año en varias ocasiones.

El fin de semana de Augusto comenzó plenamente en forma siendo 5º en la FP1, aunque luego fue decimoquinto en la FP2, aún intentando adaptándose a las exigencias de la Kalex, una moto diferente con la que compite en el europeo, una Suter. El sábado fue noveno en la FP3, pero no pudo mantener el mismo ritmo en la clasificación. “He cometido un par de errores que me han impedido hacer un buen tiempo. Salimos desde la vigésima posición pero haciendo una buena salida, tenemos ritmo para estar en el top 10", explicó Fernández.

Así fue, aproximadamente, en la carrera del domingo. Al inicio perdió posiciones, llegando incluso a ser vigesimocuarto, pero el del equipo Pons tenía ritmo para remontar posiciones hasta entrar en la zona de puntos, a pesar de que no llegó al top 10 como declaró por entrar en una lucha con otro piloto, que hizo que el grupo que peleaban por la décima plaza se escapara.

Augusto en el GP de Catalunya | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Aun así, es algo positivo para Augusto de cara al futuro. “Hoy he hecho una mala salida y me ha condicionado toda la carrera. También ha salido Lowes y ambos teníamos buen ritmo, así que hemos empezado a remontar y hemos llegado a la zona de los puntos. Cuando queríamos irnos juntos, he entrado en la batalla con otro piloto y he perdido el contacto con el grupo que luchaba por el top 10. Una pena ya que teníamos el ritmo para estar con ellos y firmar una mejor posición, pero tras la mala salida y haber pasado vigésimo cuarto la primera vuelta, remontar diez posiciones esta bien. Estoy contento y quiero dar gracias al equipo por todo el trabajo y por esta oportunidad", zanjó Augusto Fernández.