La cara de Raúl Fernández y la cruz de Vicent Pérez

Google Plus

En el caso de Vicent Pérez, el objetivo era coger experiencia para su futuro, pero también era brindar un bonito homenaje corriendo con el dorsal de Andreas Pérez, su compañero de equipo recientemente fallecido en el mismo circuito de Montmeló. Esto supondría una motivación extra para realizar un buen fin de semana, tanto para Andreas como para sus familiares, amigos y el equipo, el Reale Avintia.

El fin de semana de Vicent empezó muy irregular. Fue vigesimotercero en la FP1 y vigesimonoveno en la FP2, en ambas a poco más de 2 segundos del piloto más rápido. El sábado mejoraría mucho haciendo P8 en la FP3 a menos de medio segundo del registro más bajo, algo muy positivo para el piloto español. Aun así, en los entrenamientos clasificatorios no pudo hacer más de una vigesimoctava plaza, con una fuerte caída incluida envuelto con otros pilotos en el incidente cuando venía a 0.1 segundos de la pole position. El accidente le provocó dolor, y aunque Pérez lo intentó en el warm up del domingo, no pudo disputar la carrera.

Raúl Fernández en el GP de Catalunya | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Por otro lado, fue un gran premio muy positivo para Raúl Fernández. Comenzó siendo quinto en el primer entrenamiento, aunque por la tarde bajó hasta el duodécimo puesto. El sábado todo fue de menos a más y pudo consolidar una buena decimoquinta posición en parrilla de cara a la carrera del domingo, en la que fue décimo y siendo, además, el único piloto del Ángel Nieto Team que terminó la carrera.

Actualmente Raúl es líder en el campeonato junior de Moto3 con un total de 99 puntos y con una pequeña ventaja de 3 puntos sobre el segundo, Manuel Pagliani. En esta temporada ha conseguido dos podios (Estoril y Le Mans) y una victoria (Cheste), confirmando que tiene madera de ganador y estará en la pelea final por el campeonato en el marco del FIM CEV Repsol, y quién sabe si esto supondrá que el año que viene dispute el Gran Premio de Catalunya como piloto y no como wild card.