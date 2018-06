Jonathan Rea: "Ha sido increíble ver que mi ritmo aumentaba"

El fin de semana de Jonathan comenzó de la misma tónica con la que ha terminado. Lideró la combinada en la clasificación del viernes para pasar a la Superpole 2, a pesar de incluso una caída en la FP3 que destrozó su moto. El sábado no pudo ser el poleman, pero sí el ganador. Ganó la primera carrera aun sufriendo con los neumáticos, cosa de la que se quejaban la mayoría de pilotos. Y así, el domingo volvió a hacerlo. “Un fin de semana increíble. Esperaba ser fuerte aquí pero no tenía ni idea de cuánto. Durante dos fines de semana seguidos, Brno y Laguna Seca, hemos sido la referencia. Fines de semana como estos no pasan siempre así que tenemos que absorber y disfrutar el momento. Un doblete en Laguna con el sol no puede ser mejor”, dijo Rea.

"He podido hacer mis adelantamientos, y hacer que contasen para poder marcharme" Su carrera comenzaba desde la novena plaza, así que si quería ganar tenía que superar a pilotos como su máximo rival, Davies, Michael van der Mark o Eugene Laverty, que siempre se ha encontrado muy cómodo en este trazado. "Eugene ha tenido un ritmo realmente bueno y ha marcado el paso. No tenía urgencia para llegar a él, he ido paso a paso, y luego he hecho mi ritmo. Ha sido increíble ver que mi ritmo aumentaba, y luego cuando faltaban cinco o seis vueltas me sentía absorbiendo las sensaciones al sol de Laguna Seca. Me he sentido bendecido por estar aquí, es un momento genial", expuso Johnny.

Además, el de Kawasaki recuerda la caída del viernes y las consecuencias que trajo consigo. “No sucede todos los fines de semana, pero aquí, aparte de mi caída del viernes, ha sido sencillo. He podido hacer mis adelantamientos, y hacer que contasen para poder marcharme. Anoche Pere cambió la moto completamente y me dio más confianza delante. Funcionó como en un sueño. Fue una de esas carreras donde pude absorber lo que estaba pasando, la multitud, el tiempo, dónde estaba, fue realmente una carrera increíble”, finalizó el líder del mundial.