Eugene Laverty: "Espero que estemos aquí para quedarnos"

Google Plus

El domingo, durante el Round Geico de Estados Unidos en Laguna Seca, Eugene Laverty se subía al tercer escalón del podio en la Carrera 2. Un hecho que no se veía desde el año 2014, lo que ha supuesto un gran alivio para el piloto irlandés. Laverty partía desde la pole en la parrilla del domingo e hizo uso de su conocimiento de la pista para liderar durante los primeros giros la prueba, aunque finalmente cruzó la bandera a cuadros en tercer lugar, por detrás del imparable Jonathan Rea y Chaz Davies.

Este tercer puesto supone un alivio para Laverty, que tras la carrera se mostraba satisfecho tanto con la posición como con el rendimiento de su RSV4 RF. “Realmente es un alivio, me he quitado un peso de encima, había estado muy cerca recientemente, así que conseguir este tercero es algo fantástico”, ha declarado el piloto de Aprilia. “Finalmente lo hemos logrado, la moto ha funcionado bien todo el fin de semana, nunca hemos estado muy lejos. Esta mañana, en el warm up, estábamos arriba también, así que espero que estemos aquí para quedarnos”, añadió.

Eugene Laverty por delante de Davies. | FOTO: WorldSBK

La temporada 2018 no estaba siendo fácil para el piloto del Milwaukee Aprilia, que ha pasado algún tiempo recuperándose del accidente que sufrió en marzo en Tailandia, aunque comenzó con un gran ritmo en la cita inaugural en Australia.

En cuanto a la carrera del domingo, el irlandés ha comentado que tenía buenas sensaciones, aunque algo extrañas. “Ha sido como en la segunda carrera de Phillip Island, estaba tanteando, pero también podía mantenerme delante. Es algo extraño, estoy seguro de que mucha gente piensa que estaba forzando”, ha manifestado Laverty. “He intentado distanciarme, pero esta moto necesita agarre trasero y, una vez que el grip trasero se pierde, quedamos en desventaja nuestros rivales, eso está claro”, concluyó.