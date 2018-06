Previa Suzuki GP de los Países Bajos: obsesión por mejorar

Google Plus

Durante el pasado Gran Premio de Catalunya, Andrea Iannone y Álex Rins seguían persiguiendo lo de siempre: mejorar. Por parte del italiano dio más pasos adelante que el piloto que entonces corría en casa, pero todavía no es suficiente para la fábrica japonesa. Actualmente, se sitúa cuarta en la clasificación de fabricantes detrás de Honda, Ducati y Yamaha, las más fuertes del campeonato, aunque esto supone algo positivo por estar delante de KTM y Aprilia. En cuanto al título de pilotos, Iannone se encuentra en novena posición y Rins en la duodécima.

El año pasado, ambos cosecharon no muy malos resultados en el histórico circuito de la Catedral del Norte; siendo el italiano séptimo y el español decimoséptimo en su año de rookie en la categoría reina. La carrera fue declarada en mojado con una temperatura en pista de 25º, condiciones complicadas que los dos pilotos de Suzuki pudieron superar con creces.

La gran apuesta italiana

Andrea Iannone llegó al Suzuki Ecstar como la estrella del equipo, procedente de otro prestigioso equipo oficial como Ducati. El año pasado no logró sorprender pero hasta ahora el italiano no lo está haciendo tan mal. Sobre todo en el pasado fin de semana de carreras. Estuvo rodando en posiciones de top 10 e incluso llegó a liderar la FP4 y pasó a la Q2, en la que clasificó en la cuarta plaza para la carrera del GP de Catalunya. Durante las primeras vueltas estuvo rodando delante, pero no pudo lidiar con el desgaste de los neumáticos y tuvo que conformarse con estar en el décimo puesto.

Andrea Iannone en el GP de Catalunya | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Este hecho hizo que las sensaciones fueran de más a menos a lo largo del fin de semana. “No estoy muy contento porque lo intenté y no pude llegar al resultado que quería. Por supuesto que hemos mejorado la moto en muchas partes, pero en otras todavía tenemos trabajo que hacer, especialmente en la aceleración y en el control del derrape. De todos modos, estoy contento con mi actuación porque intenté dar lo mejor de mí cuando los neumáticos estaban bien, y estaba cerca de la cabeza al principio así que eso es importante. Espero que hagamos más mejoras en las siguientes carreras”, declaró Iannone, que en Assen junto con su equipo seguirá trabajando para mejorar en las otras partes que ha mencionado.

La ambición de la juventud

En el caso de Álex Rins, no está teniendo las mismas sensaciones de mejora que su compañero de equipo. En su gran premio de casa su mejor posición durante los entrenamientos fue una decimocuarta plaza en la FP3, por lo que tuvo que pasar por la Q1 en la que hizo el quinto mejor tiempo, lo que le permitió salir decimoquinto en parrilla de salida. No obstante, a falta de 13 vueltas para el final de la prueba decidió retirarse, y con este cero ya suman cuatro esta temporada, lo que disminuye las buenas sensaciones en un piloto y aumenta las ganas de obtener cosas buenas.

Álex Rins durante el GP de Catalunya | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Aun así, Alex intentará de nuevo dar lo mejor de sí en los Países Bajos y así poder saborear un buen resultado tanto para él como para su equipo, algo muy necesitado en estos momentos. “La carrera ha sido muy difícil desde el principio por las condiciones. Luego, en la vuelta 5 empecé a sentir algo mal en la moto, y fue a peor, así que decidí volver al box y parece que fue un problema electrónico. Ha sido un fin de semana extraño para nosotros, porque el viernes y el sábado el ritmo estaba siendo bueno, pero perdía algo cuando intentaba hacer una vuelta rápida. Pero nos llevamos lo positivo, y pensar en lo negativo y cómo cambiarlo y mejorar. En Assen espero volver arriba y hacer un buen fin de semana”, expuso Rins tras correr en casa, con hambre de buenas sensaciones y resultados con su Suzuki.