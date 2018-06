Valentino Rossi: "No creo que haya problema con los neumáticos si la temperatura sube"

Si hay un circuito en el que el piloto italiano y Yamaha destacan es el Circuito de Assen. El trazado holandés ha sido escenario de 10 triunfos del de Tavullia. Valentino subió a lo más alto del podio la pasada temporada con un clima poco favorable, donde la lluvia se hizo presente durante la jornada del domingo.

Después del GP de Cataluña, los pilotos hicieron un test en el circuito de montmeló, en el que Valentino no consiguió encontrar algo que le permitiese sentirse mejor encima de la M1. “Por desgracia no tenemos mucho que probar, pero tenemos algunos pequeños detalles. Soy optimista, pero por desgracia en el pasado test de montmeló no mejoramos, no fui capaz de poder ser más rápido”, comentaba Rossi.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la posible incorporación de dos motos Yamaha en la parrilla. Este hecho podría ayudar a Maverick y Valentino a encontrar mejoras en la moto, pero sobre todo a la marca japonesa: “No hay mucha diferencia en cuanto a los resultados en general, pero es bueno para Yamaha y parece que sería un buen proyecto con un buen sponsor y además con buenos pilotos como Morbidelli. Es positivo tener pilotos rápidos sobre las otras motos”.

GP de Cataluña 2018 | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El clima de Holanda ya es un clásico, pero parece ser que durante este fin de semana les acompañará el buen tiempo. Michelin ha traído a Assen neumáticos para un clima más frio e incluso de lluvia, pero los pilotos han manifestado que no creen que esto sea un problema. “El año pasado fue un fin de semana clásico en Assen; el viernes estuvo bien, pero a partir del sábado llovía y paraba, tuvimos condiciones mixtas. Yo prefiero un fin de semana favorable para trabajar, y no creo que la temperatura suba mucho. En mi caso, en el delantero tenemos una buena distribución de neumáticos, con tres opciones. Me he fijado en lo que han traído y han cambiado un poco respecto al año pasado. Pero yo creo que no habrá problema si la temperatura sube", declaraba el de Tavullia sobre si podía ser un problema los neumáticos para este Gran Premio.