Dani Pedrosa: "No puedo dar ninguna noticia distina a lo que dije en Barcelona"

Los resultados parece que no aparecen para Dani Pedrosa en la que es su última temporada cómo piloto oficial de Honda. El piloto de Castellar del Vallés no ha puntuado en tres de las siete carreras ya disputadas de la temporada. Consiguió su primera victoria en el mundial en el trazado holandés, sin embargo no sube a este podio desde la temporada 2014, donde logró una tercera posición.

Durante el pasado test en montmeló el piloto de MotoGP aprovechó para intentar encontrar mejoras en la moto que le permitiesen mejorar de cara a lo que queda de temporada. "No empecé bien la temporada, y en el último Gran Premio creo que hicimos alguna mejora. En carrera pude ver algunos puntos en los que no era suficientemente fuerte, y estuvimos trabajando el lunes en ello", ha comentado Pedrosa.

Su futuro está en duda desde que se anunciase su salida de la marca del ala dorada, el piloto de Castellar por el momento no ha dado ninguna pista de su próximo destino: "Sé que hay mucha gente esperando a saber alguna información, pero todavía no puedo dar ninguna noticia distinta a lo que dije en Barcelona, las cosas están siendo lentas".

Pedrosa en el GP Catalunya 2018 | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

En un momento tan decisivo para su trayectoria en el mundial, Dani Pedrosa ha confesado que los mejores momentos dentro de este mundo del motociclismo es cuando "consigues los objetivos y la gente te está apoyando". La peor parte del motociclismo sin embargo es "cuando te caes o te lesionas".